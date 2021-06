Aquest vi és, per a la família Pujol-Busquets-Guillén, «l’expressió salina d’una parcel·la singular a la vora del Mediterrani, on la combinació de sòl (....) varietat i anyada es manifesten de manera clara i directa, sense maquillatges o excessos», tal com expressa la nota informativa del celler. Alta Alella Cau d’en Genís 2019 és una obra mestra de l’enòleg Josep Maria Pujol-Busquets, que ha posat dins l’ampolla, junt amb el vi elaborat amb la varietat local Pansa Blanca, l’esperit de les característiques singulars d’una parcel·la plantada amb vinyes velles molt poc productives (un kilo per cep) i que proveeixen un fruit d’excel·lent qualitat que madura a la perfecció, aconseguint una tonalitat daurada característica d’aquesta varietat. El most fermenta i es cria en ou de ciment basat en argila, un recipient que afavoreix el moviment lliure de les lies i permet un «batonnage» natural. Mínima intervenció de l’home en el procés natural de l’elaboració. Aquesta és la grandesa d’un bon enòleg : no espatllar el que la naturalesa ens dóna per si mateixa. El vi resultant és d’un color groc verdós. Aroma molt natural, atractiva, amb notes minerals i matisos metàl·lics provinents del sòl granític del terreny. En boca és rodó, saborós, salí, amb notes de fonoll. Darreregust llarg, tanins molt suaus i una lleugera amargor que el fan elegant i atractiu. Les condicions climàtiques de l’any 2019, durant el cicle vegetatiu de la vinya, varen permetre una maduració òptima dels raïms. Una verema amb sanitat excepcional i qualitat màxima. Un autèntic vi natural, orgànic, d’agricultura ecològica, d’acord amb les exigències dels consumidors actualment. Vi perfecte per degustar-lo sol ben fresc, a l’ombra d’una pineda al costat del mar. Bon maridatge amb peix fresc del país a la planxa, poc condimentat, per respectar la puresa d’aquest vi.

El celler elaborador: Alta Alella, situat a Tiana, a la Denominació d’Origen Alella, és l’exemple del treball de tota una família, la Pujol-Busquets-Guillén, entregats nit i dia a l’elaboració de vins i caves premium. Mereix una visita.

Any: 2019

D.O.: Alella

Raïm: Pansa Blanca

Graduació: 13º

Preu aproximat: 15 €