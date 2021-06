Els temps del cuplet

Amb el retorn esglaonat i esperançador de la normalitat quant als esdeveniments i reunions de masses, un dels factors més trobats a faltar i desitjats pel gran públic, especialment per les noves generacions i durant els períodes de confinament, ha estat el dels espectacles, musicals, esportius i culturals en general. Per recordar una part d’aquesta activitat lúdica i d’esbarjo, evidentment pretèrita en tant que la seva època àlgida la podem situar en uns cents anys enrere, ens adrecem als vestigis de llavors, representats bàsicament per les fotografies, postals, i altres publicitats impreses. Estaríem parlant dels espectacles de varietats, de vedettes, cupletistes, humoristes, gent de la faràndula, als quals eren assidus els nostres avis, gent d’una certa edat, i segons el moment, fins i tot públic únicament masculí.

Dins de la Cartofília -el camp corresponent a les targetes postals bàsicament- ens pot cridar molt l’atenció la quantitat d’exemplars que, ubicats en el vessant musical i alhora romàntic, mostraven les figures de l’espectacle, més conegudes popularment com les cupletistes. Aquella activitat, i les consegüents propagandes, biografies i notícies de premsa que inspiraria, marcà tota una època des de finals del segle XIX fins a ben entrat el segle XX. Gènere musical procedent del couplet francès, combinaria a la perfecció el ball, el teatre, l’esmentat musical, i la crítica social, de la qual s’assemblaria, salvant les distàncies, als actuals raps o altres varietats reivindicatives, en format d’una certa informalitat, rebel·lia i frivolitat.

Igualment es coneixeria com el temps del cabaret, de les varietats, del vodevil, i de la irreverència, essent un dels punts bullents a nivell internacional el de la capital catalana, Barcelona, i amb preferència el seu barri del Paral·lel. Per altra banda, les principals figures d’aquesta activitat serien d’aquí, o també hi viurien temporades senceres, en alguns casos per donar el salt tot seguit a l’epicentre mundial, París.

Una bona col·lecció de postals de cupletistes pot estar formada per diversos milers d’exemplars, la majoria d’ells circulats i amb els missatges corresponents, i fins i tot amb autògrafs dels mateixos artistes, com per exemple aquests exemples que reproduïm de la figura cabdal, la gallega coneguda mundialment com la Bella Otero; o l’aragonesa Raquel Meller; a les quals s’hi afegeix la Bella Chelito, en cartolines que ja són en la majoria dels casos centenàries de llarg.