Els productes de Girona Excel·lent

Recuits de l’Empordà, s.l.

Mas Marcè compra la llet fresca de vaca a les granges de La Lletera de l’Empordà per elaborar el seu iogurt. Després de coagular la llet per fermentació làctica per acció de Lactobacillus delbrueckii bulgaricus i Streptococcus thermophilus, bat el iogurt per dotar-lo d’una textura cremosa molt llaminera.

Cafès Cornellà, SAU

El 1991 Cafès Cornellà va crear la línia de cafès premium Mahogany, quan el mercat del cafè gourmet era molt minoritari. L’ha recuperat en un moment en què el grau d’exigència dels consumidors arriba al cafè de finca, a les varietats concretes i als torrats específics. Amb una acidesa lleugera, aromàtic amb notes cítriques combinades amb fruita tropical, mel i canya de sucre, l’Etiòpia de la finca Limu Kossa és fet amb varietats ancestrals 100% aràbigues.

GB Artesanos Gastronómicos, SLU

La segona generació d’aquesta empresa familiar, nascuda el 1981 al seu restaurant de Fontanilles, elabora la més universal de les melmelades. Amb una addició mínima de sucre, aquesta melmelada de taronja agra conserva el sabor intens de l’acidesa d’aquesta fruita immenjable quan és fresca. Més enllà de les clàssiques combinacions amb mantega i formatges frescs, marida molt bé amb salmó fumat i escabetx i s’usa com a ingredient per a vinagretes.