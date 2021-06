Medalla Gran Or al XXVI Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya, Girovi 21, celebrat el passat dia 5 de juny en el tast a cegues en el qual participaven unes 300 mostres de les Denominacions d’Origen catalanes. També fou la mostra més ben puntada de tots els vins i escumosos presents. Se situa, per tant, com un dels millors vins blancs joves del país. Esta elaborat al 100% amb la varietat Garnatxa Blanca de vinyes seleccionades de més de 20 anys. S’elabora amb raïms collits en el seu punt òptim de maduració. Maceració pel·licular pre-fermentativa del most amb les pells, que li confereix aroma i cos. La fermentació es fa amb dipòsits d’acer inoxidable a temperatura controlada de 14 a 16 graus, per a la conservació d’aromes i gustos primaris. És un vi de color groc pàl·lid amb reflexes verdosos. Aroma neta i fresca que destaca la seva joventut i et convida a beure’l. Recorda els cítrics, la pera, la poma verda i l’herba tallada. És una explosió de frescor i joventut. En boca és de pas fàcil, amb un toc de fruita tropical que el fa elegant i seductor. Equilibrada acidesa amb un post-gust llarg i atractiu. Recomanat per degustar de 7 a 10 graus, sol, entre hores amb un bon maridatge amb marisc, peix blanc i formatges suaus.

El celler elaborador: El celler cooperatiu de Batea, situat al poble que li dóna nom, a la província de Tarragona, dins de la D.O. Terra Alta, és un exemple de l’eficàcia del món cooperatiu i la demostració que la unió fa la força. Des de la seva fundació, l’any 1950, per un grup de viticultors, han prosperant positivament elaborant vins d’excel·lent qualitat. Participen habitualment al concurs Girovi amb molt bons resultats. Aquest any, a part de l’èxit del Gran Or amb el Vall Major, han obtingut Medalla d’Or amb el seu vi Primícia blanc fermentat en bota d’acàcia i amb el Primícia Chardonnay, i Medalla d’Argent amb el vermut Equinox. Mereix una visitaa.

Any: 2020

D.O.: Terra Alta

Raïm: Garnatxa Blanca

Graduació: 13º

Preu aproximat: 4,50 €