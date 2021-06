Quan els seus coneguts de la colla amb qui es trobava als vespres fent tertúlia li van explicar que al poble hi havia ganes de fundar un ateneu, no ho va dubtar ni un instant. Ja que s’havia instal·lat allà, el mínim que podia fer era participar en els projectes que els seus veïns miraven de tirar endavant.

Florentí Garcia Fossas va néixer a La Bisbal d’Empordà el 1854 i després de fer la primària, va estudiar el batxillerat a Girona. Quan el va haver acabat, el 1872, va matricular-se a la Universitat Lliure. Aquella institució d’ensenyament superior havia obert portes aprofitant la nova conjuntura política sorgida el 1868 arran del cop d’estat progressista liderat pel general Prim. Garcia Fossas volia fer-hi la carrera de farmàcia però només va realitzar un curs de química, perquè el centre va ser obligat a tancar al final de Sexenni Democràtic per les pressions exercides des de la universitat de Barcelona, que no volia tenir competència.

Aleshores, com tants altres estudiants de les comarques gironines, Florentí Garcia es va veure obligat a anar a la capital catalana per completar la llicenciatura, cosa que va aconseguir el 1878, quan tenia vint-i-quatre anys. L’any següent va anar a Sant Feliu de Llobregat per fer pràctiques de farmacèutic a l’establiment que tenia l’apotecari Pau González. Després, el jove bisbalenc va decidir obrir el seu propi despatx de farmàcia en aquella mateixa localitat.

De seguida es va involucrar en la vida política del municipi. El 1881 va ser escollit regidor de l’ajuntament i el 1892 va ser enviat com a delegat local a l’assemblea de la Unió Catalanista celebrada al Bages, on es van redactar les famoses Bases de Manresa, primera expressió contemporània de la voluntat d’afirmació política de Catalunya.

Més enllà de la política, Florentí Garcia també va participar de l’activitat associativa de la localitat, i el 1894 va ser un dels fundadors del Casino Santfeliuenc, del qual segons sembla va arribar a ser president, tot i que no s’ha pogut confirmar aquesta dada. Així mateix, va ser soci de l’Ateneu Lliure del Llobregat, on va impartir classes de llengua francesa.

Florentí Garcia Fossas havia de ser una persona inquieta i amb ganes de continuar aprenent. Bona prova d’això és que, ja de gran, va estudiar la carrera de medicina. Es va llicenciar el 1900, quan tenia quaranta-sis anys.

A continuació es va traslladar a la localitat vallesana de Sant Llorenç Savall, on va residir i va exercir la professió fins que, el 1912, va tornar a canviar de destí per instal·lar-se a Pallejà. Allà va morir el 1918. Aleshores Florentí Garcia Fossas tenia seixanta quatre anys.