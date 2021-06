Publicacions esportives

El món de la informació abasta tots els camps imaginables; hi ha premsa i audiovisuals que s’especialitzen, i tots ells gaudeixen del seu públic, però per sobre de tot resulta evident que l’activitat esportiva, en qualsevol dels seus múltiples vessants, es converteix en la reina, en la més seguida per lectors, oients i televidents. Amb la celebració durant aquestes setmanes de l’ajornada Eurocopa ’20 de futbol, tot aquest ambient del qual parlem assoleix la màxima expectació, i sense haver-se mantingut un mínim descans si tenim en compte que les lligues nacionals i les internacionals tot just acaben de cloure –amb l’excepció, del major interès per als gironins, com és la del partit de tornada que juga avui mateix el Girona contra el Rayo Vallecano per dirimir quin d’aquests dos equips recupera la primera divisió-, i que per altra banda ja tenim a la vista alguns dels principals esdeveniments esportius, com ara el Tour de França, i els Jocs Olímpics de Tòquio, aquests últims suspesos igualment l’any passat com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

En temps pretèrits, la premsa oferia amb més amplitud si és possible informació eminentment futbolera, i aquí a la capital catalana en tenim un dels principals focus editorials. Hi havia publicacions que barrejaven no obstant això, l’humor més punyent, satíric i de crítica social amb la tasca clarament d’informació esportiva, en un temps en què el mateix succeïa amb les revistes de caire polític.

Una de ben curiosa és la titulada Xut!, setmanari editat entre els anys 1922 i 1936 i que costava 15 cèntims -reproduïm la portada del número 309, del 25 de setembre del 1928-. Aquesta capçalera es dedicava en gran manera al F. C. Barcelona, i les més aplaudides eren les il·lustracions del líder de la publicació, Valentí Castanys, que com els seus companys, tant lloava com criticava les actuacions de l’equip.

Destaquem també un altre periòdic, el popular Dicen ..., igualment presentat en còmode format de revista, nascut l’any 1952, i que posteriorment passaria a ser diari. Com a mostra del mateix,reproduïm la portada del número 101, del 21 d’agost del 1954, dedicada al porter del Barça i de la selecció, Ramallets.

Uns anys enrere, del 1897 al 1910, i així mateix a Barcelona, s’edità durant uns 570 exemplars la revista quinzenal Los Deportes, amb una il·lustració de qualitat per a la seva època.