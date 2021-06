La firma riojana Ramón Bilbao presenta la seva primera línia de vins ecològics, amb el compromís de vetllar per la sostenibilitat i preservació del medi ambient. Des del seu celler de la Denominació d’Origen Rueda elaboren un vi al 100% amb la varietat Verdejo, procedent de vinyes de conreu ecològic de la Finca Las Amedias, situada a 700 metres d’altura en sòls pobres en matèria orgànica. Maceració prefermentativa en fred. El 20% es cria en botes de roure francès sobre el seu propi solatge, que li aporta aroma i volum. El vi és d’un color groc amb reflexes verdosos. Aroma intensa que recorda els cítrics, amb notes herbàcies de fonoll. En boca és sec, amb acidesa equilibrada que el fa fresc i amb un llarg i atractiu darreregust. Presentació en ampolla de vidre verd, per a una millor conservació, i etiqueta molt bucòlica amb un dibuix a tinta d’un veremador al mig de les vinyes collint raïms. Es recomana consumir-lo ben fresc com a aperitiu, en copa grossa, per gaudir de les seves aromes primàries, que recorden el raïm. També acompanya molt bé plats freds i peixos a la planxa.

El celler elaborador: La firma Ramón Bilbao té els seus orígens a Haro, a la Rioja. Fou fundat l’any 1924 i des del 1970 ocupa un edifici remodelat que conserva records de la seva història. En la línia de vins ecològics de la qual forma part el Verdejo comentat, elabora al seu celler d’Haro un vi negre amb 80% de Tempranillo i 20% de Garnatxa, amb una criança curta de 8 mesos en botes de roure americà. Des del 2017, el celler està adherit al programa «Wineries for Climate Protection», segons manifesta el director tècnic del celler, Rodolfo Bastida. Mereix una visita.

Any: 2020

D.O.: Rueda

Raïm: Verdejo

Graduació: 13º

Preu aproximat: 8,50 €