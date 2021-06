Quan va arribar a casa, els pares l’estaven esperant. «Hem parlat amb el teu pare i la setmana que ve començaràs a anar a aprendre de solfa amb el mestre Carreras, que ha obert una escola». «No et farà cap mal, i qui sap si quan siguis més gran et pot servir per guanyar-te la vida i tot», va reblar el seu pare.

Eduard Mercader Carbonell, conegut popularment com en «Tano», va néixer a La Bisbal d’Empordà el 1868 i va ser alumne de l’organista Joan Carreras Dagas. Aquest músic fill de Girona va ser nomenat organista i mestre de capella de la vila natal de Mercader el 1880.

Al poc temps d’haver-se instal·lat a La Bisbal, Carreras Dagas hi va obrir una escola de música i això va ser crucial per a la localitat perquè molts joves de la localitat hi van anar a aprendre de solfa, cosa que es va traduir en una fornada excepcional d’intèrprets. Ells van ser els que donaren un impuls formidable al moviment sardanista amb la creació de la Principal de la Bisbal i que a la llarga va tenir repercussió en la qualitat de les formacions de la resta de l’Empordà.

Entre els deixebles més destacats de Carreras Dagas hi va haver Josep Maria Soler Montaner, Magne Bosch, Pere Rigau i el nostre protagonista. Eduard Mercader va ser segon tenora de la Principal des del 1891 i fins al voltant de 1916.

A més, Mercader va participar molt activament en la vida cultural bisbalenca. Va estar molt vinculat a l’entitat catalanista «L’Escut Emporità», per a la qual va musicar diverses obres, com ara poemes de Josep Barceló, perquè fossin cantats per la coral de l’agrupació. Així mateix, fou membre de la secció de teatre. El 1903, per exemple, va formar part del quadre escènic de La mare eterna, d’Ignasi Iglésias, on va interpretar un dels papers protagonistes.

També va col·laborar amb el cor La Lira i va dirigir grups d’aficionats en representacions locals. En algunes ocasions ell mateix componia les peces seguint els estils de moda. La premsa del 1912 informa, per exemple, que en una vetllada es van estrenar una masurca i una americana que eren obra seva.

Ara bé, allà on va excel·lir més va ser en l’àmbit sardanista, no només com a intèrpret sinó també com a compositor. Se li comptabilitzen una trentena d’obres entre les quals es poden destacar Anita, Els enamorats, Glòria, La pubilla de la costa, Maria Lluïsa, Primavera i Pomell de joventut.

Eduard Mercader Carbonell, en Tano, va morir a la ciutat de Barcelona -on s’havia instal·lat amb la família- el 1962, quan tenia noranta-quatre anys.