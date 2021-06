Medalla Gran Or en el XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 21. És un vi de l’Empordà plurivarietal, elaborat amb raïms Macabeu, Xarel·lo, Muscat, Chardonnay, Garnatxa Blanca i Sauvignon. Tota una simfonia d’aromes i sabors per les diferents característiques organolèptiques que li aporten cadascuna de les sis varietats emprades en la seva elaboració. Verema manual, maceració pel·licular en fred, sempre per separat, de cada varietat, per preservar les seves característiques singulars. El most flor fermenta a temperatura controlada entre 15/16 graus. El resultat és un vi d’un brillant color groc molt clar, amb reflexos verdosos. Aroma potent, molt afruitada, amb matisos balsàmics. En boca és seductor i atractiu, amb una fina acidesa que el fa viu i refrescant. Darreregust llarg i sedós. Aquest vi ara està en el seu punt òptim de consum, que es perllongarà durant els dies calorosos d’estiu si es guarda en bones condicions de conservació (poca llum i temperatura baixa i constant). Recomanat per degustar a totes hores, fresc, com a aperitiu. Ideal per acompanyar peix fresc de la costa a la planxa i marisc cru.

El celler elaborador: Pere Guardiola, ubicat a Capmany, propietat de la família Pairó, amb referències a l’Emporda des del 1871, a finals de la dècada de 1980 es consolida i amplia l’activitat professional embotellant els seus propis vins. L’empresa està gestionada directament per la pròpia família, amb molt bona presència en el món de la gastronomia d’alta qualitat. Participa habitualment al concurs Girovi. Aquest any ha obtingut també medalla d’ Or amb el vi negre reserva Clos Floresta 2016. Mereix una visita.

Any: 2020

D.O.: Empordà

Raïm: Macabeu, Xarel·lo, Muscat, Chardonnay, Garnatxa Blanca i Sauvignon

Graduació: 13,5º

Preu aproximat: 5 €