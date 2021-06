L’any 1899, el pedagog Francesc Flós i Calçat (Arenys de Mar, 1859-Barcelona, 1929) fundà l’Agrupació Protectora de l’Ensenyança Catalana, després d’una llarga i profitosa tasca en pro de la creació d’escoles catalanes. L’any anterior, presentà i des de llavors dirigí el Col·legi Sant Jordi, escola íntegrament catalana. Tres anys més tard, l’entitat adoptà el nom d’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.

Les activitats de Flós foren inesgotables; entre elles, igualment fundà l’Esbart Novell Planter, la Granja Escolar Catalana i l’Institut Femina. Al Congrés Internacional de Llengua Catalana celebrat l’any 1906, exhibí un mètode pedagògic per a l’ensenyament de la gramàtica catalana als nens. Dirigí per altra banda diverses publicacions, i participà i col·laborà en obres i llibres de text de la seva època.

Els Estatuts de l’Associació detallen les publicacions destinades a propaganda o a reunir fons per al foment de l’ensenyament en català, com aquestes: Les de divulgació històrica, Cromos i estampes, Cromos i vinyetes, Auques, Fototípies, i Targetes postals

Pel que fa a les postals, i a més tenint en compte que es vivia en aquell precís moment l’edat d’or d’aquest modern, pràctic i barat mitjà de comunicació, se n’arribarien a editar una gran quantitat d’exemplars, dedicats exclusivament a indrets catalans i a les institucions del país. En ésser numerats, els col·leccionistes en gaudirien d’allò més amb el seu sa afany de poder comptar amb el màxim nombre de targetes possible, i d’anar cercant en botigues, «mercadillos» i intercanvis amb altres companys, les faltes que poguessin tenir, a fi i efecte de completar tota la col·lecció, com es fa amb els cromos, per exemple.

Així doncs, aquest vessant es referma com un dels punters del món catalanista, dins del context del col·leccionisme popular i totalment assequible, sense oblidar-nos de la publicitat a tall informatiu i turístic de les poblacions i llocs més emblemàtics del Principat; una de les millors maneres d’ampliar el coneixement, a través de la pedagogia. Reproduïm el revers de las cartolines, impreses a la coneguda fototípia barcelonina Samsot i Missé Germans; i també la número 106, dedicada a la Cerdanya, amb una vista animada del riu Segre al seu pas per Bellver; i la de la Sala de juntes de l’Orfeó Català.