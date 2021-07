Una casa amb racons

L’immoble, situat a la localitat de Riudaura, a la Garrotxa, té molta història (1761 es pot llegir en una inscripció gravada en una biga de pedra, sobre una de les portes d’entrada), i els seus propietaris volen que en tingui molta més. Per això van demanar a l’arquitecte Arnau Vergés Tejero una intervenció que, a més de fer-lo habitable, generés uns espais de llarg recorregut temporal. I ell va respondre buscant la inspiració en els ritmes naturals de l’entorn, fins a redactar un projecte que va rebre una menció del jurat dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2020, precisament en la categoria d’Arquitectura.

A l’hora d’explicar la seva decisió de distingir el projecte d’Arnau Vergés, el jurat dels guardons, integrat per les arquitectes Maria Rubert de Ventós, Eileen Liebman i Marta Sequeira, explica que consideren que aquesta intervenció és «una solució enginyosa per a la reforma d’un habitatge en testera en un petit nucli de població, que transforma de manera radical l’interior, que adapta els espais i els acomoda a les necessitats dels clients».

En la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis, Arnau Vergés (que en els últims anys ha tingut força protagonisme en aquestes distincions) comença fent una mica d’història sobre la casa que ha reformat: «Després d’esfondrar-se l’antiga casa del capellà, als anys seixanta es va decidir aixecar una nova casa sobre la base dels murs que en quedaven. La necessitat d’utilitzar aquella nova estructura com a magatzem de pinso va deixar els interiors sense construir. Sobre aquesta preexistència arrenca el nostre projecte de reforma i finalització d’una construcció en desús com a nou habitatge».

A continuació, l’arquitecte explica un dels aspectes que han condicionat la seva manera d’afrontar la intervenció: «La responsabilitat de representar el darrer edifici d’una filera de cases del nucli antic ens porta a reinterpretar la complexa i estranya volumetria original. En aquest sentit, el projecte planteja reorganitzar la seva composició separant-la en dos volums senzills: el principal, amb coberta a dues vessants, s’elevarà per deixar a la vista l’antic sòcol de pedra, cosa que dona lloc a una planta baixa semiexterior, i el volum secundari lliscarà virtualment fins al terra per rebre’ns i acompanyar-nos cap a l’habitatge superior».

És en aquest punt on entren en joc les peticions formulades a Arnau Vergés pels propietaris de la casa, sobre allò que n’esperen per al present i, en aquest cas, també per al futur: «El requisit principal d’aquest encàrrec va ser el de construir una casa amb la qual els seus propietaris poguessin establir una connexió emotiva durant la seva jubilació. Per això, els espais de la darrera casa estan fets de racons de lectura a la vora del foc, d’un banc a l’entrada, de paisatges d’infantesa o d’un pati per a un faig». L’arquitecte acaba justificant aquesta aposta assenyalant que «ben mirat, el temps està fet d’estacions, de cants de gall i de repics de campana».