La pesseta ja és història

La mort anunciada ja s’ha fet efectiva durant aquests darrers dies, després de la pròrroga produïda el passat 31 de desembre. Tot aquell ciutadà que ha volgut desfer-se de peces metàl·liques i de paper de l’antiga moneda oficial espanyola ha aprofitat l’avinentesa davant del nostre Banc central. Es calcula que el muntant de pessetes no retirades encara era el corresponent a uns 1.500 milions d’euros, en la seva gran majoria monedes i bitllets oblidats o guardats per la gent com a record. Aquí hi entra de ple l’afició a la numismàtica, ciència auxiliar de la història i un dels vessants més practicats d’antic.

Clou així una llarg període de la història recent, on la popular pesseta -la «rubia», com es coneixia popularment en la fracció corresponent a la unitat en metall-, perd definitivament la categoria de curs legal, per deixar el pas en exclusiva a la moneda del continent, l’euro, el qual seria introduït l’1 de gener del 1999, i amb una circulació efectiva, i en dotze països, al cap de dos anys més.

Fins al segle XIX, a Espanya convivien dins de la seva mil·lenària i sòlida economia monedes anomenades escuts, reals i maravedís, com les tres de major implantació. Seria el 19 d’octubre de 1868 quan el Govern Provisional de llavors decretaria la pesseta com la unitat monetària única, i la retirada esglaonada de les altres abans esmentades. No obstant això, i reculant en el temps, val a dir que a inicis d’aquell segle, a la Barcelona ocupada per les tropes franceses -1808 a 1814-, s’hi introduiria el mot «peceta», que provenia de la «piececita» catalana, que de fet volia ser un diminutiu de peça. S’encunyarien diversos facials, de mitja, una, dues, i cinc pessetes. Per cert que al cap de poc temps, a Girona apareixeria l’exemplar de cinc pessetes, conegut popularment i des de llavors com el «duro». La simple lectura de la infinitat de treballs publicats durant aquests dos segles sobre el món de la pesseta, representa tot un goig, i s’hi informa de les múltiples vicissituds polítiques, socials i econòmiques patides pel país.

Reproduïm dos exemplars d’una pesseta de dos règims diferents, del Ministerio de Hacienda de la República Española en emissió del 1937; i del Banco de España, de setembre del 1940. Igualment, un sobre filatèlic editat pel Cercle de Barcelona l’1 de novembre del 1968, recordatori de l’exposició commemorativa del centenari de la pesseta celebrada a Barcelona durant aquells dies.