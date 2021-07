Coneixeu la llegenda de la sopa de pedres? Algú que es presenta en un poble, comença a bullir pedres, la tasta i diu que li falta alguna cosa i aconsegueix que els nens vagin portant ingredients...Posar la pedra a l’olla havia estat un costum estès i segons dir de les velles mestresses de casa responia a dos intents, perquè ajudava a donar bon gust a l’olla i perquè la feia bullir més aviat. Era un tipus de pedreta especial de forma semblant a una nou blanquinosa, llisa i pulida, que era qualificada de «pedra guixa». A Occitània i altres regions franceses hi ha la soupe au caillou, amb el mateix principi. Les pedres ajuden a triturar els aliments. A Grècia hi ha pedres amb gust propi, que també s’utilitzen.

La sopa de còdols és una recepta tradicional francesa de sopa camperola. La trobem a totes les regions, però és a Lorena que encara s’utilitza aquest mètode de cuina. El principi és submergir un còdol net a l’olla, amb verdures, durant la cocció, que s’ha de fer a foc baix durant almenys 2 o 3 hores. A Lorena s’utilitza un còdol de riu, millor si és una mica pla d’un costat. Es manté la cocció a foc baix, el còdol es troba en moviment perpetu i actua com una batedora que aixafa els diferents components de la sopa, refinant la textura i distribuint els sucs. El còdol també fa d’acumulador de calor, i guarda l’escalfor de la sopa més temps. S’hi posen patates, naps, pastanagues, porros i, si es vol també es pot fer amb carn, gallina, cansalada fumada, salsitxes... Pot incloure llorer, julivert i verdures de temporada, com mongetes tendres.

A Franç, la soupe de pierres és una llegenda popular que es troba en altres països, com Itàlia -zuppa di pietra-. L’escriptor italià croat Predrag Matvejevic va publicar en italià un Breviario Mediterráneo on esmenta aquesta sopa. És un brou molt antic, utilitzat per grecs i fenicis, etruscs i il·liris.

En primer lloc, es recullen pedres allà on no arriba la marea baixa, i, potser no cal dir-ho, on l’aigua és molt neta, i es couen durant molt de temps en aigua, preferiblement de pluja, però l’aigua normal també està bé. L’aigua no s’ha de salar: afegiu el llorer i la farigola, dues cullerades d’oli i unes gotes de vinagre, fins que se n’extreuen, escriu, Matvejevic, «sucs improbables però persistents».

LES PEDRES que es posen a la cassola on es cuina la «soupe au caillou» (a la imatge) tenen la doble funció d’aportar escalfor i de triturar els ingredients.