Un dia, fent tertúlia al cafè, amb un dels seus amics van començar a recordar temps de joventut. «Com és que tan jove et vas ficar en política?» «Oh, ves, és el que havia vist a casa de tota la vida. Com aquell qui veu el pare fer un ofici i el segueixes sense ni adonar-te’n».

Francesc Roure Brauget-Massanet va néixer el 1880 a Llagostera, on la seva família va tenir un destacat rol en els engranatges polítics de les dècades centrals del segle XIX. El seu avi havia estat alcalde de la localitat i el seu pare, Jaume Roure, va ser diputat i senador pel partit monàrquic liberal.

Després de cursar la carrera de dret, Francesc Roure va trobar feina com a interí de les càtedres de les assignatures d’economia, política i dret mercantil a l’Institut de batxillerat de Madrid. Aleshores tenia vint-i-quatre anys.

El seu veritable interès, però, era la política. Estava disposat a seguir amb la tradició familiar i va ingressar a la formació on militava el seu progenitor. El setembre de 1905 es va presentar al Congrés pel districte de La Bisbal d’Empordà i es va imposar al seu adversari, el federal Josep Maria Vallès, per un ajustat marge de vots. Ell va obtenir el 51% dels sufragis i Vallès el 48%. Les sospites de frau electoral eren més que evidents i el perdedor va reclamar la revisió de l’escrutini amb un argument de pes: Francesc no havia complert encara els vint-i-cinc anys, que aleshores marcava la majoria d’edat. La Junta de Diputats, però, va desestimar el recurs i Francesc Roure va poder recollir l’acta de diputat el novembre de 1905.

Des de la Cambra va fer gestions perquè el ministeri de Foment construís una carretera entre Calonge i Llagostera i una altra que enllacés la seva localitat natal amb la carretera de Tossa de Mar.

El 30 de març de 1907 hi va tornar a haver eleccions, però en aquella ocasió va caure derrotat, com la majoria de candidats dels partits oficialistes de la Restauració que es presentaren a les circumscripcions del Principat. La llista unitària de Solidaritat Catalana va arrasar a quasi tot arreu. Era la resposta a l’assalt contra la redacció del diari satíric Cu-cut! a mans d’un grup de militars molestos amb la capçalera, perquè havia publicat un acudit on es mofaven de l’exèrcit espanyol. Davant d’aquests fets, en comptes de perseguir i castigar els agressors, el govern va aprovar una llei per poder processar la llibertat d’expressió. Allò va causar una enorme indignació a la societat catalana que va cristal·litzar amb el naixement de la Solidaritat.

Descavalcat de la cursa política, Francesc Roure Brauget-Massanet va obrir un bufet d’advocats a Girona, on es va establir fins el moment de la seva mort, el febrer de 1948, a l’edat de seixanta-set anys.