«Pulgarcito» centenari

El món del còmic i de la cultura en general venen celebrant aquests dies els primers cent anys d’una capçalera que durant diverses generacions delectà multitud de petits i de grans, i que tal com succeiria amb la majoria dels centenars de títols publicats durant el passat segle XX, ja a les acaballes d’aquest anirien desapareixent forçats per les noves tendències d’esbarjo i pel descens acusat de la lectura. Estem parlant del popular Pulgarcito, aparegut també a Barcelona al cap de quatre anys d’haver nascut el no menys familiar T.B.O., publicació juvenil i humorística aquesta que, a la bestreta, donaria nom a les historietes, darrerament més conegudes com a còmics.

A resultes de la guerra civil, l’editora Gato negro intentà per tots els mitjans i amb els mateixos continguts continuar la considerada primera època de la revista, coneguda a través dels seus primers 850 exemplars, amb una segona etapa l’any 1937 amb els números 1 al 5; i una de tercera a l’any següent i amb uns escassos 18 quaderns més. A partir de l’any 1944 i constituïda la famosa Editorial Bruguera, aquesta reprendria el contacte amb els lectors amb la mateixa capçalera, la qual es mostraria durant els anys 70 amb els noms de Super Pulgarcito i Gran Pulgarcito, i així fins arribar a l’any 1981, essent director Jordi Gubern Ribalta, que fou quan definitivament deixà d’aparèixer.

L’elenc d’autors, tant il·lustradors com relators de tantes historietes que donarien vida a la revista seria exhaustiu; tanmateix, voldríem recordar alguns dels més fidels i reconeguts com ara Escobar, Cifré, Peñarroya, Bernet, Iranzo, Giner, Nadal, Conti, Vázquez, Segura, i fins Ibáñez, segurament els més immortal de tots ells, mercès a la seva creació cabdal Mortadelo y Filemón.

Com a il·lustracions, reproduïm el número 59 de l’any 70 de Gran Pulgarcito, i el cartell anunciador de l’homenatge que l’Ajuntament de Barcelona –districte de Gràcia- va retre fa uns anys a Josep Escobar, a través d’un complet programa d’actes amb una exposició -amb originals de creacions seves com Zipi i Zape, Carpanta, Petra...- ; una taula rodona amb diversos ponents, d’entre ells representants de la seva família; una representació teatral amb l’obra Assaig General, per ensenyar el seu vessant de dramaturg; i la projecció de curts d’animació en els quals va treballar el mateix Escobar.