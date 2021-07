Rere el Pentàgon

Després de moltes filtracions, explicacions més o menys veritables, contes a la vora del foc d’estiu, anàlisis pretesament profundes i altres andròmines més o menys imaginatives, literàries... per fi, un dia després de Sant Joan, el Pentàgon donà a conèixer la part pública de l’informe que li havien demanat des del Congrés dels Estats Units. Conté nou pàgines i un munt de vaguetats mereixedores de qualsevol qualificatiu difús. Excepte el força precís d’engalipar als lectors i als electes per aconseguir el que sembla ser molts més diners dels que ja s’havien esmerçat abans, per seguir estudiant aquest tema dels Ovnis, ara rebatejats com Fanis (fenòmens aeris no identificats).

Com era fàcil augurar, sense necessitat de recórrer a les arts endevinadores, l’informe sembla sortir de la Oficina del Director de la Intel·ligència Nacional dels Estats Units, però aquí es dirà de la força aèria (USAF), on hi ha l’origen de la informació. El dit informe no proporciona res de nou. Però permet pensar que els Fanis, tal com els agrada als militars batejar el que s’anomenava fins ara Ovnis, tenen un aura de certa credibilitat, que abans de l’informe no tenien. En fi, deixen de ser tabú, entren amb la deguda cura dins l’àmbit de les possibles àrees de recerca, associades a aquests tipus d’observacions i experiències.

L’extensió de l’escrit de les USAF, o qui sigui que se’n fa càrrec del contingut, crida l’atenció pel seu curt format. Si més no, un pot pensar en la cèlebre dita jesuítica, traduint-la el millor que he sabut: «tot el que és bo, si és curt, és el doble de bo».

Val la pena comentar sobre això, que un escrit francès públic, donat a conèixer el 1999, anomenat «rapport Cometa» (acrònim del Comité d’Études Approfondies), elaborat per militars d’alta graduació i científics experts en les àrees que pertoquen als Fanis, consta d’unes cent pàgines. La síntesi i la introducció del Cometa és equivalent a l’informe USAF en quant a l’allargada. El Cometa és un escrit molt ben preparat, fins i tot va ser entregat en mà al president francès d’aquells temps, Lionel Jospin. El contingut del text francès va inspirar a la periodista Leslie Kean per publicar un llibre ben entenedor el 2010, amb el títol original de UFOs o OVNIs, en la seva traducció al castellà.

CAP CoNCLUSIÓ

Tot sigui dit, els Ovnis de Kean tampoc donen cap solució al problema. Entre altres coses pel fet de que, ara per ara, si no s’obre la capsa de la possible informació secreta addicional, si és que n’hi ha una, un no pot arribar a cap conclusió fefaent sobre la natura de les observacions de tipus Fanis.

No cal ser un observador actiu com Jacques Vallée, un francès que ha fet carrera als EUA en el ram informàtic, i que ha escrit uns quants llibres sobre l’assumpte Ovni, després d’anar a fer recerca en els llocs on hi ha hagut observacions, per arribar a aquesta conclusió: si un s’ho mira des d’un punt de vista científic, poc es pot dir sobre què és tot això. Tampoc es pot predir què serà.

El llibre de Kean és més o menys paral·lel al començament d’una nova etapa de recerca de la USAF no feta pública fins ara, però dotada de 22 milions de dòlars, i amb la interacció pel que sembla, entre altres personatges singulars, d’un milionari americà dedicat a la carrera de l’espai i als successos paranormals, dels que aquí ni en parlarem, donat que poden emmascarar la naturalesa de la qüestió dels Ovnis.

És de suposar que d’aquest fangueig n’ha sortit l’informe que tothom esperava de la USAF, però que quasi tothom sabia i deia que seria decebedor, inconclusiu,... que era una manera de demanar més diners per aprofundir l’estudi dels Fanis per part de les forces aèries i altres institucions nord americanes com la NASA.

També no fa pas tant, als voltants de 2021, s’ha creat una anomenada coalició internacional per a la recerca extraterrestre, ICER, que s’ha de veure quin paper tindrà en l’estudi seriós dels Fanis. Pel que sembla, els seus integrants apareixen com uns perfectes desconeguts, quasi tots són homes, de dones n’hi ha només un 10%. A més, la coalició sembla partir del fet que els ovnis són d’origen extraterrestre. Un mal començament, doncs el problema s’ha d’estudiar sense idees preconcebudes. A més, aquesta no és de les més plausibles, des del coneixement actual del cosmos.

També, per altra part els divulgadors seriosos de la ciència, quasi tots nord-americans, han fet, com era d’esperar, molt de soroll mediàtic i premonitori sobre l’existència d’intel·ligència extraterrestre, les possibles visites de mòduls cibernètics d’altres mons, la coincidència d’aquestes visites de Fanis amb el pas a prop de la Terra de l’objecte batejat com Omuamua, considerat per un dels savis americans com una nau-explorador d’origen no terrestre...

Algú ha deixat anar que el dia ominós o inspirador, segons els punts de vista pessimistes o optimistes, del contacte amb les entitats extraterrestres és a tocar. Com si l’esperat escrit del Pentàgon fos la crida per a l’obertura del contacte amb ET...

Per altra banda, entitats civils més grans i antigues han acumulat un ingent allau de informació sobre Ovnis. La associació més vasta que conec s’anomena MUFON (Mutual UFO Network). Els seus resums mensuals d’observacions Ovnis són tan extensos com inconclusius. Cada mes hi ha aguaits localitzats a tot arreu, amb objectes detectats de totes les formes, comportaments i colors. Molts avisos que arriben al MUFON es pot dir que obeeixen a fenòmens possiblement explicables o a manipulacions malintencionades. Però, per més que un 1% sigui inexplicable, ja n’hi hauria prou de material recopilat per organitzar una recerca seriosa, amb garanties de que no hi haurien pertorbacions poc científiques.

AURA DE PSEUDOCIÈNCIA

Amb les directrius malaurades de Condon, però, el que s’aconseguí és que l’assumpte sovint caigués a les mans de persones sense gaires escrúpols, que donaren una aura de pseudociència a quelcom que passava, passa i passarà, que hauria d’haver estat pres seriosament i estudiat amb totes les garanties possibles. Fos quin fos el resultat.

Val a dir que, per arribar a una conclusió d’aquest caire, no fa pas falta cap informe de la força aèria, ni gastar 22 milions de dòlars amb bajanades col·laterals. Simplement hagués sigut suficient que, enlloc del nefast informe Condon del 1969 i la seva conclusió negativa, la recomanació hagués estat de continuar recopilant casos i observacions de la manera més científicament i adequada possible. Ara, potser sabríem quelcom més que el no res. La confusió i les teories de la conspiració no serien prevalents tan com ho son ara per ara.

Un dels problemes de l’estudi dels Fanis, al meu entendre, rau en l’acumulació de casos que es poden anomenar individuals, com alguns dels estudiats amb molt de detall per Vallée a la regió de Fortaleza, al Brasil. Això ens porta a la discussió d’un d’aquests casos que no va ser estudiat per Vallée, ni va afectar a cap brasiler de la zona, ans a un barceloní artista plàstic, que molt amablement ha concedit que part de la seva obra recent sigui la que il·lustri aquest escrit. La seva experiència a Fortaleza, l’any 2009, ha marcat al pintor Robert Llimós, quan va observar un objecte volador en el transcurs d’un passeig en solitari entre les dunes de la regió. Les il·lustracions d’aquest escrit expliquen en certa forma la vivència. Així els lectors podran adonar-se de l’impacte que va suposar a la vida de l’artista l’observació d’un Ovni. Segons el pintor, un objecte camuflat entre els núvols d’aquell indret, el va escanejar i mentre ho feia l’Ovni es va fer més observable. Tant, que el pintor va veure com dos personatges el miraven des d’una finestra de l’aparell. Tot el succés està més o menys explicat amb detall en la seqüència de dibuixos que es troben a la pàgina web de l’artista. Els personatges observant des de la finestreta li han inspirat diversos retrats, fins i tot escultures.

MARCAT PER L’ENCONTRE

Per tant, sigui en part imaginació o altrament observació veritable, l’experiència d’aquest encontre quasi a la tercera fase, s’ha convertit en una situació suficientment profunda com per marcar la personalitat i inventiva del pintor, tot transformant-ho en quelcom certament interessant des del punt de vista humà.

És un document incontestable de la vida de l’artista, del qual tothom en pot gaudir. Però també tothom ha de tenir clar que una única experiència personal no demostra res des d’un punt de vista de la ciència. És una situació molt interessant en si mateixa, tant per a l’observador com per als que observen la seva experiència plàstica, augmentada per la bellesa inquietant de les imatges que ens tramet plasmades sobre diversos suports pictòrics.

És una llàstima que no hi hagi més circumstàncies d’aquest tipus, a Fortaleza o a qualsevol altre lloc. Els altres casos estudiats per Vallée a la mateixa regió són de camperols que van al bosc a caçar de nit i són escanejats (potser de manera semblant a l’artista) i perseguits per objectes voladors envoltats de llums brillants. Alguns fins i tot han mort, potser com a conseqüència d’aquests encontres o de manera fortuïta.

El mateix Vallée sempre deixa molt clar que les experiències dels seus entrevistats no expliquen res més que casos extraordinaris als que no s’hi pot donar, ara per ara, cap explicació coherent i general.

Doncs, no hi ha pas cap explicació per arrodonir científicament cap de les trobades dels pagesos de Fortaleza, del pintor de Barcelona, o dels aviadors experimentats dotats de la tecnologia més puntera, que observen com el mateix tipus d’objectes fan les mateixes coses. Per més que dir: el mateix tipus d’objectes ha fet les mateixes coses, és agosarat. Els objectes que anomenem Ovnis o Fanis s’han presentat i es presenten sota un centenar i escreix de formes, colors i comportaments distints. S’ha de tenir en compte, però, que molts dels vídeos moderns, que pretenen mostrar objectes extraordinaris en el cel, són molt sospitosos d’enganys més o menys sofisticats. Ara per ara, la disseminació de mitjans per obtenir fotos o vídeos incorporats als telèfons portàtils, permet acumular encara més material aparentment extraordinari. I aquesta acumulació tant pot ser genuïna com fabricada per a la ocasió en parts iguals, o molt desviades cap a la segona.

La veritat és que, a pesar de l’acumulació de casos observats a tot arreu, encara no s’ha pogut establir si el fenomen detectat, fotografiat i filmat per observadors civils i militars en centenars de circumstàncies arreu del món, correspon a un succés únic que presenta moltes varietats o no és més que un cúmul de distints fets completament deslligats els uns dels altres.

Després de llegir una quantitat elevada de llibres més o menys seriosos sobre l’assumpte, entre els que hi ha precisament l’informe Condon, no puc establir un denominador comú que permeti començar a veure com podria estudiar-se aquest problema.

Sembla que cada observació sigui completament distinta de qualsevol altre. Aquesta característica pot ser deguda a que els casos associats als Ovnis estan lligats a distintes persones. El factor humà en molts casos esdevé important, impossible de deslligar del fet en si.

En tota la qüestió sembla faltar la possibilitat de que algunes observacions siguin fetes automàticament per màquines preparades a l’efecte. No tinc constància de que les càmeres disposades a tot el món per detectar l’entrada de meteorits a l’atmosfera terrestre hagin detectat un Fani. Potser ho han fet, però els que tenen cura d’aquestes eines, per raons essencialment associades al descrèdit atiat per l’informe Condon, hagin ignorat sistemàticament les deteccions d’Ovnis, si és que alguna senyal ha quedat gravada en alguns retalls del material sensible.

La veritat és que el Pentàgon, abans de lliurar el seu informe, ha preparat l’escenari amb múltiples filtracions de gravacions des d’avions essencialment. Ha deixat anar un munt d’informacions, suposadament per preparar al personal a fi de que ningú s’espantés massa.

UNA COSA SERIOSA

Ara ja tenim finalment a la força aèria dels Estats Units preparada per no se sap ben bé què, apart d’aconseguir més diners per a la labor. Però almenys sembla que els Fanis poden considerar-se ara com quelcom seriós, no elements absolutament ridículs, sortits de ments eixelebrades i estudiats per orats.

Dir que les USAF estan interessades per l’assumpte, ve a ser el mateix que dir que tothom hi està o hi estarà d’interessat. Als pobres francesos del Cometa ni els donaren les gràcies per l’esforç i la seriosa preocupació sobre els Ovnis. Els ignoraren completament. Almenys queda constància de l’esforç, però. Almenys algú podrà mirar als americans als ulls tot dient: «Ja ho havia dit ara farà vint anys!».

Ara sembla que tothom feia el panoli, perquè quan un civil o un aviador observaven un objecte comportant-se de forma impossible, no ho sabien dir bé: no eren Ovnis (UFOs)! Ans eren Fanis (UAPs), idiotes!

Comencem una nova etapa en la integració científica, si això és possible, d’observacions de coses volants màgiques. Potser en el futur, entre tots, en traurem l’entrellat. Esdevindran llavors coses volants, simplement.