Als 90 sento que en tinc 65», assegura des de Londres Vicenç Arroyo, col·leccionista figuerenc de fotografies signades d’artistes que dimecres de la setmana entrant, dia 21 de juliol, compleix efectivament noranta anys. En fa 74 que va iniciar la seva col·lecció, quan tot just en tenia 16, i els milers d’exemplars que ha anat reunint des de llavors els ha cedit al Museu del Cinema de Girona, així com la resta de material relacionat amb el cinema (programes de mà, autògrafs, llibres, DVD, etc.) que ha aplegat durant la seva vida. Una vida, d’altra banda, prou intensa: va treballar en destacats hotels de luxe de la Costa Brava, Madrid, Bilbao i Londres, i durant 25 anys ho va fer en una granja de Kenya amb prop de vint mil caps de bestiar, amb el propietari de la qual va viatjar per tot el món.

Vicenç Arroyo és, segons Jordi Pons, director del Museu del Cinema de Girona, «una persona extraordinària, ben educat, amb una gran amabilitat i un brillant sentit de l’humor, entre britànic i empordanès; es fa estimar. I d’altra banda és una persona molt generosa per la important donació que ha fet al Museu a canvi de res, i que de fet va ampliant any rere any, perquè n’anem rebent material». Fins ara, els responsables de l’equipament han comptabilitzat que Vicenç Arroyo els ha fet arribar unes 22.000 peces, entre fotografies (bona part de les quals autografiades), programes de mà i autògrafs, i sense comptar els llibres, DVD i discos que també ha donat i que sumen uns centenars.

Per a Jordi Pons, aquesta col·lecció de Vicenç Arroyo «complementa de manera perfecta la col·lecció original de Tomàs Mallol, que en la seva majoria està formada per aparells de pre-cinema i del cinema dels primers temps, molt basada en definitiva en la tecnologia de la imatge. I les fotografies de Vicenç Arroyo mostren l’altra cara del cinema, la del glamur, la mitomania i el fetitxisme que acompanyen els autògrafs». A més, les fotografies cedides per Arroyo «són ideals per fer exposicions temporals: ja n’hem fet tres i en preparem una altra centrada en els actors secundaris». Per tot plegat, apunta Jordi Pons, «el Museu del Cinema i la ciutat de Girona en general estarem permanentment agraïts a Vicenç Arroyo per la seva generositat, per haver-nos cedit a canvi de res una col·lecció que té un indiscutible valor patrimonial, però també econòmic».

Vicenç Arroyo va néixer a Barcelona el 21 de juliol del 1931, encara que, segons la biografia que en va difondre el Museu del Cinema quan es va formalitzar la primera cessió de material de la seva col·lecció, l’any 2008, «va passar la seva infantesa i joventut a Figueres, on la seva família s’hi va traslladar quan ell tenia només sis mesos d’edat. (...) Els pares de Vicenç Arroyo crearen el Liceu Monturiol, situat al costat del Teatre de Figueres, avui seu del Museu GalaSalvador Dalí. En l’ambient escolar d’aquesta acadèmia (...) és on Vicenç va créixer. Fins els 17 anys, el cinema era la seva vàlvula d’escapament. Els diumenges, al Patronat o als ‘Hermanos’ projectaven pel·lícules de ‘cowboys’, dibuixos animats, còmiques, etc. amb actors i actrius com Stan Laurel & Oliver Hardy, Mickey Rooney, Norma Shearer, Ingrid Bergman, Tyrone Power, Cary Grant, etc.».

Vicenç Arroyo encara recorda que la seva primera foto dedicada va ser la de l’actriu i cantant Irma Vila, que segons explica des de Londres, en conversa via e-mail amb Diari de Girona, «era una cantant mexicana molt famosa, però que sense el vestit de colors brillants, en barnús, amb el maquillatge corregut, arrugada i borratxa, resultava tot un desastre». Arroyo, de fet, desmitifica força els protagonistes de les glamuroses fotos que ha anat reunint: «En persona la majoria deceben. Mai no són com a la pantalla, ni tan alts, ni tan joves, ni tan interessants».

Malgrat això, està especialment satisfet d’haver aconseguit parlar en persona, i que li dediquessin fotos, intèrprets com «Ava Gardner, Ingrid Bergman, Tyrone Power, Henry Fonda o Carmen de Lirio». I entre aquests noms, tres situacions que recorda de manera especial: «Carmen de Lirio (una popular vedette de revista dels anys 50) era a diferència d’altres més maca sense maquillatge, mes jove i molt simpàtica»; «una de les grans il·lusions que vaig tenir a Londres va ser veure en persona una de les meves figures adorades des de la infància, Ingrid Bergman»; «al Carlton de Bilbao vaig tenir la sort de ser a la recepció quan va arribar Ava Gardner. Havíem de demanar el passaport i quan me’l va ensenyar, vaig mirar la seva fotografia, i així com tothom acostuma a quedar-hi com si acabés de sortir de la presó, la fotografia del passaport de l’Ava Gardner era una meravella! També tenia fotografies d’un viatge a l’Índia i li vaig dir que m’agradaria tenir-ne una signada, i em va dir ‘la que vulguis’, encara que me’n va recomanar una: ‘Aquesta no la tindrà ningú, perquè me l’han enviada’. Se la veu a ella, amb un vestit típic de l’Índia, i és una foto única».

Vicenç Arroyo, que es va iniciar en el col·leccionisme amb els programes de mà dels cinemes de Figueres abans de passar a les fotos dedicades, va fer estudis de dret a Barcelona, on es va començar a interessar pel teatre i visitava els camerinos dels i les artistes a la recerca de fotos; al estius treballava de recepcionista a l’Hostal La Gavina de S’Agaró; era l’època en què començava a arribar turisme a la Costa Brava, i hi va conèixer personatges com Danielle Darrieux, Orson Welles, Vittorio de Sica... A més, en aquell temps escrivia sovint als estudis per demanar fotos dedicades dels artistes que li interessaven: «La revista Primer Plano, a les últimes pàgines, publicava adreces d’estudis i d’artistes, de França, Itàlia, i els Estats Units, i com a pràctica dels estudis escrivia en l’idioma de cada país».

Amb el temps, acabaria treballant en el sector de l’hostaleria, com a recepcionista en destacats hotels de Madrid, de Bilbao i de Londres, on va tractar amb intèrprets tan destacats com Xavier Cugat, Charles Aznavour, Brigitte Bardot, Katherine Hepburn, Rex Harrison, William Holden, David Niven, Laurence Olivier, Vivien Leigh, Claire Bloom...

El 1961, però, es va traslladar a Kenya, a l’Àfrica, on viuria durant 25 anys en una granja amb prop de 20.000 caps de bestiar. Tot i això, no va perdre mai el contacte amb Figueres, que visitava periòdicament, ni amb la seva passió col·leccionista, que va mantenir primer per correu i més tard utilitzant les noves tecnologies. Encara que no era el mateix: «L’art cinematogràfic ha canviat per empitjorar a causa de la tecnologia, però jo em sento satisfet d’haver viscut la seva ‘època d’or’», comenta. I afegeix que «ja fa temps que ningú no contesta les cartes, ara compro i venc la majoria de vegades per Internet».

Quan és a punt de fer noranta anys, Vicenç Arroyo es manté molt actiu a Londres, on fa anys que va fi xar la seva residència, encara que abans de la COVID acostumava a viatjar una vegada a l’any a Girona: «Treballo en la meva col·lecció catalogant, seleccionant i buscant, i tot plegat porta temps. A més vaig al teatre, al cinema, miro la televisió, a més de fer tapís i mantenir una vida social activa». Quan se li demana per què va decidir cedir la seva col·lecció al Museu del Cinema de Girona assenyala que «no la vull vendre i d’aquesta manera queda oberta al ‘Vicente Arroyo’ que li interessi».

«En general mi vida ha sido de cine, lástima que se acerca el FIN!», acomiada l’entrevista, en castellà. Encara que se’l pot escoltar en un català perfecte (amb un cert accent anglès, això sí), en el documental Vicente Arroyo. El col·leccionista d’Oscars, realitzat per Brandon Jones, en el qual el mateix Arroyo explica l’origen de la seva col·lecció i en dona alguns detalls, i també hi parlen persones que l’han tractat. Es pot trobar a Youtube i s’hi descobreix que Vicenç Arroyo treballa encara en una col·lecció única que reuneix fotos dedicades de tots els guanyadors dels Oscars de Hollywood.