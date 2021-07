Medalla Gran Or al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un vi molt empordanès, monovarietal de carinyena (samsó) de vinyes molt velles. Transcrivim literalment la brillant descripció que fa del vi la sommelier del celler, Mariona Parals: «De color vermell intens de capa mitja. Al remoure la copa les llàgrimes baixen lentament, assemblant-se a les llàgrimes de l’esforç de cada generació de la nostra família que ha fet possible l’inici i la continuïtat d'aquesta vinya. En nas destaca la complexitat d’aromes que ens expliquen les característiques d'una varietat de cep de vinya molt vella i la meteorologia de l’anyada 2018. Una anyada amb pluges durant la primavera on el treball al camp va ser constant; una anyada de sequera, que aquesta varietat va resistir molt bé, mantenint una bona acidesa per aconseguir un equilibri excel·lent i, acabant amb la verema a trenc d’alba el dia 7 d'octubre per aconseguir un raïm sa, malgrat les darreres pluges. Agafar un gra de raïm, de textura de vellut, que de tant en tant fas explotar a les mans per sentir com s'emplenen de color, les mans tenyides de lila i notar el suc dolç i gustós que al cap de tres anys gaudirem a la nostra copa. En boca la calidesa del vi ens porta records de fruites vermelles i negres madures. La criança que ha fet en botes de roure francès durant 12 mesos li aporta matisos d’espècies i torrats lleugers. L’elegància d'uns tanins madurs que es passegen fins al final del glop, que recorden aquella pell gruixuda, aquell raïm gustós a peu de vinya, aquella acidesa que refresca com la nostra tramuntana de l'Empordà, aquella complexitat d’olors i aromes de la nostra terra». Recomanat per a carns vermelles a la brasa i també estofats de cocció llarga i lenta.

El celler elaborador : Roig Parals és un celler familiar ubicat a Mollet de Peralada. Va restar tancat alguns anys fins que la tercera generació, formada per Santi Roig i Mariona Parals, l'any 2001 varen decidir recuperar la vinya i fer la seva pròpia elaboració, obtenint una altíssima puntuació amb el Camí de Cormes a la Guia Parker. Habitualment participa al concurs Girovi amb bones puntuacions i han aconseguit guardons al Girona Excel·lent de la Diputació.

Any: 2018

D.O.: Empordà

Raïm: Carinyena

Graduació: 14,5º

Preu aproximat: 25 €