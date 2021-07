E ls bunyols agraden molt, a petits i grans. Des dels casolans als més industrials, com els anomenats «donuts» (una marca registrada). El popular «donuts» va incidir, fa una cinquantena d'anys, fortament en el gust del públic, tot esdevenint un acompanyament quasi emblemàtic dels esmorzars. Aquest nom-marca comercial presenta l’anomalia, fruit de la incultura present en certs àmbits dels registres mercantils, de registrar com a marca comercial un nom genèric de l’anglès americà, que vol dir, simplement, bunyol! L’única diferència amb els bunyols de tot el món, que tenen una forma irregular, és que el dònut o doughnut (que de les dues formes s’escriu) es fa amb un motllo.

La gent, segurament, no és conscient de que el dònut, en ser fregit, té un alt contingut de greixos. Abans de menjar-ne dos caldria pensar-s’ho. L’altre problema és la naturalesa del tipus de greix que s’hi utilitza, que pot ser «trans», perjudicial. Als Estats Units, on n’hi ha un gran consum -i mai no es compren sols, sinó de 6 en 6, de 12 en 12...-, els doughnuts són un dels responsables de l’obesitat dels nordamericans. També és cert que els dònuts dels Estats Units són molt més bons que els d’aquí, i més variats: amb xocolata, amb crema, amb nata, amb canyella, amb sucre, amb confits... Els dònuts ja són citats en un llibre anglès del 1803, i al 1900 ja es difonen arreu d'Amèrica.

Com moltes de les grans elaboracions famoses, el dònut també té la seva llegenda. Es diu que un mariner anomenat Hanson Gregory estava fent bunyols l’any 1847 en un vaixell i la part de dins no se li coïa bé. Va tenir la idea de fer un forat al mig amb un pebrer, i així va sortir el donut. La veritat és que els bunyol amb forat ja estaven inventats i ben inventats, arreu del món.

L’origen concret dels dònuts americans és l’oliebollen («bola d’oli»), que els immigrants de procedència holandesa varen dur a Nova Anglaterra i Nova York. Als Països Baixos també se’n diuen oliekoek (koek, pastís, és la paraula que originà, en l'holandès antic, la paraula catalana «coca»).

Dintre la família dels bunyols n’hi només de farina i amb farcit -crema, nata, xocolata, melmelada...-. N’hi ha amb forat i sense forat -com les «boles de Berlin» o «berlines», dites berliner a Alemanya i, curiosament, pfancuchen (un altre mot que vol dir «coca») a la regió de Berlín-.

Uns curiosos bunyols farcits amb crema són les «pilotes de frare» que es fan a Castelló de la Plana. Però encara és més curiós que es facin a l’Argentina amb el nom de «bolas de fraile», i també es farceixen amb crema pastissera, dolç de llet...

La base de la massa dels bunyols sempre és farina, però també poden portar ous -com els brunyols dits de l’Empordà-. A la massa s'hi poden afegir altres matèries, com carbassa -els bunyols de carabassa són molt populars al País Valencià, ben coneguts a les Balears i també als Estats Unit (pumkin doughnuts)-. Un altre ingredient que els dóna esponjositat, en contra del que es podria pensar, és la patata. A Mallorca quasi sempre hi inclouen patata, però també en uns llocs tan llunyans com Indonèsia, Malàisia, etc. (donat kentang). A l'Àfrica negra, a Amèrica Llatina, etc. també es fan deliciosos bunyols amb plàtan aixafat.

A part hi ha els bunyols que inclouen un tros de fruita a dins: plàtan -com els dels restaurants xinesos-, pinya, cireres, poma -aquests força populars en alguns països d'Europa-. També se’n fan de pinya tropical i altres fruites no esmentades, com ara fruites vermells, préssecs.

També es poden farcir de confitures, com ara les Boles de Berlín, o de crema, com els xuixos, que no deixen de ser un bunyol allargat.

També de formatge, i particularment mató, tal com Mestre Robert, al segle XV (Llibre del coc), explica uns bunyols que anomena Taronges de Xàtiva (pel seu color daurat). Aquests són uns dels bunyols més il·lustres de la història. També se’n deien monjàvenes o almoixàvenes (es fan a Xàtiva, però ara al forn), que ve d'un mot àrab que significa «la filla del formatge».

«Bolas de fraile» s’anomenen aquests bunyols farcits típics de l’Argentina, curiosament molt similars, tant per la forma, com per la recepta, com per la denominació, a les populars «pilotes de frare» de Castelló de la Plana; el que més canvia és el farciment.