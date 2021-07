Cada dia, quan s’acostaven les set del vespre, un grup de persones s’anava aproximant a la consulta. Algú els havia dit que el doctor els rebria i que no s’havien de preocupar pels diners perquè no els cobraria res. Per a molts aquella era l’única opció que tenien de poder rebre assistència d’un professional de la salut en una època en què no existia la sanitat pública.

Ricard Grahit Papell, nascut a Girona, era el germà petit de l’advocat i polític Emili Grahit, que acabaria essent alcalde de la ciutat entre 1887 i 1891. Pel que fa a Ricard, va preferir decantar-se per les ciències. Va començar estudiant la carrera de farmàcia a la Universitat Lliure de Girona, on va fer els cursos 1872-73 i 1873-74. Després, com que el centre va ser tancat per les autoritats de la monarquia, va haver de continuar la seva formació a fora. Aleshores, a més d’acabar farmàcia, també va fer medicina.

Gràcies a la publicitat que va inserir al diari gironí El Constitucional, es té constància que va obrir consulta al segon pis del número 4 del carrer de la Força de la ciutat. A l’anunci ja fa constar que era especialista en malalties venèries, a les que va dedicar bona part de la seva vida professional. En aquest sentit, el 1889 la Reial Acadèmia Mèdico-Farmacèutica va premiar-lo amb un diploma pel seu treball Tratamiento de la sífilis ¿En qué periodos de la enfermedad debe iniciarse la medicina mercurial?

Al voltant d’aquella època es va traslladar a Barcelona, on va continuar exercint la seva professió. Primer va tenir la consulta al número 60 del carrer Borrell, però el 1891 es va traslladar al 28 de la Rambla Santa Mònica. Segons anunciava a La Vanguardia, oferia assistència gratuïta a tothom qui ho necessités cada dia de les set a les vuit del vespre.

Al mateix diari, el 1897, va publicar un curiós article titulat Parke de salud de Barcelona. Era un text futurista situat el 2097, on s’imaginava com seria la medicina a finals del segle XXI. Crida l’atenció que al text no hi ha cap lletra «h» i els «qu» han estat substituïts per «k». Segons el seu autor, aquests serien alguns dels canvis que s’introduirien a l’ortografia espanyola dos cents anys més tard.

El farmacèutic i metge gironí també va formar part de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. Aquesta entitat, fundada el 1844, tenia per objectiu promoure la qualitat de l’ensenyament primari i la formació d’adults. Grahit hi va ingressar el 1903 amb una memòria dedicada a l’escola model. Aquesta associació va existir fins al 1915.

Pel que fa a Ricard Grahit Papell, va continuar residint i treballant a Barcelona.