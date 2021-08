La veu clara del cantant se sentia a tot el carrer, omplint-lo de música. «Caram, i aquest que refila qui deu ser?», va preguntar un veí a un altre. «Em sembla que és en Pujadas. Abans l’he vista entrar a casa d’en Brauget amb una colla de gent».

Joan Brauget Massanet va néixer a la Bisbal d’Empordà a mitjans del segle XIX. Dels seus primers anys no n’hem pogut esbrinar massa coses, tot i que es té constància que es va dedicar a la música i a la política.

Formava part d’un sector del partit liberal anomenat puigcerverista, perquè estava liderat pel ministre valencià Joaquim López Puigcerver. Enquadrat en aquesta formació, Brauget va ser escollit diputat provincial pel districte bisbalenc el juliol de 1903. Una vegada es va haver incorporat a la corporació supramunicipal va formar part de la comissió de foment fins el moment que, seguint la llei electoral de l’època, va haver de deixar vacant el seu escó el gener de 1905. Després d’aquella experiència no es té coneixement que tornés a ocupar un càrrec de representació pública.

Pel que fa a la seva faceta musical, es va dedicar a la composició. S’han localitzat dues sardanes anomenades La nena i Neus. També va crear música de temàtica religiosa. A la pàgina web de l’editorial barcelonina Boileau encara conserven en el seu catàleg les partitures de cinc avemaries i dos Gloria Patri per a veu i orgue o harmònium. Fins i tot hi ha la possibilitat d’escoltar un fragment d’aquestes peces.

Pel que es pot llegir a la capçalera bisbalenca L’Avenç de l’Empordà, el domicili de Brauget Massanet era punt de trobada habitual per als melòmans bisbalencs. El setembre de 1908, per exemple, el tenor local Josep Pujadas hi va fer un concert privat per a una colla d’amics abans que el cantant marxés a Milà, on va anar a ampliar la seva formació acadèmica.

El 1911, juntament amb Josep Maria Soler i Marià Viñas, Joan Brauget Massanet va formar part del jurat musical dels Jocs Florals de la Bisbal organitzats per l’entitat catalanista L’Escut Emporità. La seva missió fou escollir la millor sardana entre les candidates per obtenir el premi de cent pessetes.

Tot i que algunes pàgines web afirmen que Joan Brauget Massanet va morir el 1915, en realitat va traspassar el 26 de març de 1916 a la seva localitat natal, tal i com es pot llegir al setmanari guixolenc El Programa del dia 1 d’abril.

Aquell mateix any, el crític musical Josep Grahit Grau, al seu volum Recull sardanístic, en el qual feia un retrat del panorama del món de la cobla, va incloure la figura d’aquest compositor destacant-ne el seu estil fresc i espontani.