Museus en pandèmia

Com sabrà el lector, les restriccions i els confinaments provocats per l’actual pandèmia del coronavirus, especialment durant el passat any 2020, han afectat de manera ben sensible i directa la globalitat del món cultural. Els museus i altres centres expositius, tan estretament vinculats al col·leccionisme tant popular com l’elitista, han patit igualment que altres esdeveniments de gran públic aquelles mesures obligades i que en general han estat acceptades per la gent.

L’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), ha parat a aquest fenomen una major atenció dins de les seves enquestes anuals, i el resultat de l’estudi ens acaba d’arribar, amb tot tipus d’informació i de dades. Entre d’altres, ens diuen que el 35 % dels catalans majors de 13 anys declaren haver visitat exposicions, museus, monuments i galeries d’art durant el 2020, 18,4 punts menys que l’any anterior, i tal fet degut a l’impacte de la pandèmia, que ha provocat el tancament d’equipaments, diversos confinaments territorials, i fortes restriccions de mobilitat.

La proporció de persones que declara visitar museus baixa en prop d’un 20% respecte al 2019, i les visites realitzades igualment disminueixen. Els majors de 55 anys representa el grup més afectat per aquesta situació, mentre que les persones amb un major nivell d’estudis han estat les més interessades a l’hora de les visites. I segons la situació laboral, el grup més perjudicat ha estat el dels jubilats i incapacitats, amb una pèrdua de 4 de cada 10 visitants respecte a la situació prepandèmica.

Pel que fa als territoris, a les comarques gironines ens queda la satisfacció, després de tot, d’haver sigut les menys afectades en comparació amb d’altres que compten amb una menor demografia i empenta cultural. Ens hem mantingut pràcticament en nivells de grans ciutats o de capitals.

Tot aquest panorama es fa extensiu, i aquí ja ho hem comentat en ocasions anteriors, als «mercadillos» o encants de carrer, una de les principals dèries dels col·leccionistes de tota la vida, així com les llibreries de vell i altres establiments especialitzats. En contrapartida, però, es veuen augmentades les operacions de compra, venda i intercanvi on-line, que, com en altres serveis essencials del tipus alimentació, han gaudit d’una pràctica normalitat i d’uns mitjans de transport força actius i efectius, tot començant pel mateix correu públic.