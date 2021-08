El destacat pintor i col·leccionista Josep Beulas i Recasens (1921-2017) va néixer fa cent anys a Santa Coloma de Farners. I encara que la seva peripècia vital i artística el va portar a viatjar molt, i a residir gairebé sempre lluny de la seva localitat natal, hi va mantenir una vinculació estreta, que s’acabaria traduint, entre d’altres, en la cessió l’any 2012 d’un nombre important d’obres seves, que van ser exposades a la Casa de la Paraula, on es conserven. I és precisament la Casa de la Paraula l’escenari d’una altra exposició dedicada a Beulas en ocasió del centenari del seu naixement (que es va complir exactament ahir, 7 d’agost) i que també testimonia el seu vincle amb Santa Coloma de Farners i els seus veïns: Els nostres Beulas reuneix una quarantena de pintures a l’oli obra de Beulas conservades en domicilis particulars de la localitat i que són propietat dels seus habitants.

El comissari de l’exposició, Sebastià Goday, bon coneixedor de l’obra i la vida de Josep Beulas, explicava aquesta setmana que quan es van plantejar la possibilitat de dedicar-li una exposició per commemorar el centenari del seu naixement «érem conscients que els quadres que ell havia donat a Santa Coloma, que són certament esplèndids, ja havien estat exposats amb anterioritat, i més d’una vegada. I vaig pensar que el que seria realment bonic seria veure els quadres de Beulas que hi havia al poble, a les cases dels veïns de la localitat». La idea va agradar als responsables de la commemoració del centenari i es va iniciar «una feina com de policia, d’anar preguntant aquí i allà, amb poc èxit al principi, però que va tenir el seu desllorigador en un llistat de telèfons que ens va proporcionar una antiga regidora. A partir d’aquí, una cosa ens va portar a l’altra i vam acabar aconseguint els quadres necessaris per muntar l’exposició».

Una exposició que, de fet, té dues parts que es veuran en moments diferents: la primera, que reuneix quadres de Beulas pintats a l’oli sobre tela, reuneix una quarantena d’obres i es podrà visitar a la Casa de la Paraula fins el 19 de setembre; però de cara a l’any que ve (segurament al voltant del febrer o el març) es farà una segona exposició al mateix indret dedicada en aquesta ocasió a les aquarel·les de Beulas també en mans de colomencs.

L’exposició Els nostres Beulas, a més de deixar espais en blanc en una quarantena de domicilis de la localitat, funciona gairebé com una antològica, en paraules de l’alcalde de la localitat, Joan Martí i Bonmatí, en el catàleg de la mostra: «Ara, 100 anys després del seu naixement, ens disposem a retre el millor reconeixement que es pot fer al nostre pintor més significat: honorar-lo amb una mirada completa. (...) Una extraordinària antològica que el Comissari Sebastià Goday ha pogut configurar gràcies als fons cedits pels ciutadans farnesencs. A mida que s’anava treballant en el format inicial es va fer palès que l’exposició abastaria tots els moments evolutius de la seva intensa ploma. Avui podem dir que estem davant la primera antològica que mai se li ha dedicat a l’artista».

De fet, el mateix Goday també ho apunta en l’escrit que ha fet per al mateix catàleg: «La nostra sorpresa ha estat de primer ordre: l’art de Beulas es pot resseguir fidelment des de la privacitat dels nostres conciutadans, cosa que demostra que el fill predilecte de Santa Coloma (des de l’any 1983) ha tingut amb els seus una relació recíproca d’estimació que va arribar el zenit en el moment de la cessió d’una bona part de la seva col·lecció a l’Ajuntament de Santa Coloma, al comú colomenc».

Aquella cessió va donar lloc a la primera exposició a la Casa de la Paraula dels quadres que Beulas havia donat a Santa Coloma. En el catàleg d’aquella mostra de l’any 2012, el llavors alcalde, Antoni Solà, escrivia que «Beulas ha configurat una trajectòria artística molt brillant. Va guanyar una beca per anar a Madrid, a l’Escuela de Bellas Artes de San Fernando, i posteriorment una beca per anar a Roma. Sens dubte el seu talent innat es veu potenciat per aquestes oportunitats que li permeten estar en contacte amb molts artistes i amb les diferents tendències creatives del moment. Beulas està atent a tot el que passa en el món de l’art, però ell va perfilant la seva pròpia identitat artística, el seu estil i la seva personalitat. La seva obra és apreciada i valorada arreu, són molts els premis i guardons que recull a partir de finals dels anys cinquanta, en plena etapa de creixement artístic. La seva pintura aporta una mirada molt singular al paisatge, és una mirada diferent i poètica; despulla la natura fins a mostrar-ne les entranyes, allò de més autèntic i essencial. La seva pintura és un cant a la bellesa; només cal observar-la per veure que la seva proposta és poesia pura. Ja ho deia José Hierro: ‘Beulas siente como un poeta y se expresa como un pintor’».

De Santa Coloma al món

Josep Beulas va néixer a Santa Coloma de Farners el 1921, i va ser aquí on es va començar a interessar per la pintura, especialment pel paisatgisme. Però a principis de la dècada de 1940 es va desplaçar a Osca a fer el servei militar, i ja s’hi quedaria. Hi va conèixer María Sarrate i es van casar. Beulas va treballar de sastre fins que l’any 1947 va guanyar un premi que convocava el ministeri d’Educación y Descanso: «L’alcalde d’Osca es va interessar pel veí de la seva ciutat que havia guanyat aquell premi, i el jurat li va dir que era un bon artista, i que valia la pena becar-lo», recordava el mateix Beulas en una entrevista concedida al Dominical del Diari de Girona l’any 2007.

Així, aquell mateix 1947, becat per l’Ajuntament i la Diputació d’Osca, va ingressar a l’Escola de Belles Arts de San Fernando, a Madrid, amb la qual cosa iniciava la seva carrera professional com a pintor. En la dècada de 1950 va rebre la beca per anar a l’Acadèmia de Belles Arts de Roma, on s’hi va estar amb la seva dona durant quatre anys i va començar la seva activitat com a col·leccionista. Després van viure tres dècades a Madrid, on Beulas va compaginar la pintura –va fer exposicions a tot Espanya i en diferents ciutats europees i nord-americanes– amb el col·leccionisme, fins que es van instal·lar a Osca –on el matrimoni acostumava a passar períodes de vacances–. L’agraïment cap a la ciutat que li havia donat la possibilitat de dedicar- se a l’art va portar Josep Beulas, l’any 1991, a començar la donació de la seva col·lecció, que va culminar amb la constitució de la Fundació que porta el seu nom, embrió del posterior Centre d’Art i Natura (CDAN), la seu del qual va ser dissenyada pel prestigiós arquitecte espanyol Rafael Moneo.