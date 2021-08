El titular de la notícia de l’aeroport omplia tota la portada. «No sortim d’allà mateix», va rondinar l’home mentre comprava el diari. «Què vols dir?», li va preguntar el quiosquer. «Que això de fer aeroports ja ho reclamaven fa noranta anys. A Figueres i tot».

Francesc Guillamet Naspleda va néixer a Figueres el 18 de març de 1875. És un d’aquells personatges d’abans de la guerra civil amb una biografia fascinant que coneixem gràcies sobretot a les investigacions d’Anna Teixidor i Manuel Moreno, que el 2009 li van dedicar un article als Annals d’Institut d’Estudis Empordanesos. D’allà procedeix bona part de la informació utilitzada per escriure aquesta breu biografia que no farà justícia a Guillamet.

La seva vocació era la pintura i va començar a estudiar art a la Llotja de Barcelona però va haver de canviar els pinzells pels llibres de comptes del negoci familiar. Com que el seu pare no s’entenia amb l’hereu, li va demanar que el rellevés. Inicialment es dedicaven a la distribució de productes de drogueria a l’engròs, com ara petrolis i lleixius. Ell, però, el va fer créixer i es va convertir en un dels empresaris més rellevants de la zona. Durant els anys trenta tenia la representació de firmes tan importants com els lubricants Shell, els pneumàtics Pirelli i, fins i tot, va vendre les primeres neveres de Figueres. I és que una de les seves passions era la tecnologia. Va ser un dels primers particulars a tenir cotxe propi i el primer que va fer el trajecte fins a Portbou conduint.

Amb aquesta voluntat de seguir el progrés dels temps va fundar la Sociedad Aeronáutica Club Ampurdanés el 31 d’agost de 1931. El principal objectiu de l’entitat era que Figueres tingués un aeròdrom propi per connectar amb Barcelona i altres rutes aèries. L’any abans ell mateix ja havia volat des de la capital catalana fins a la seva vila natal per demostrar la viabilitat del projecte.

Per a ell els avenços tecnològics eren una manera de millorar la condició humana però no oblidava la qüestió social, per això va militar a les files del republicanisme federal nacionalista tota la seva vida. Va ser regidor entre 1909 i 1911; i des del 1920 i fins el cop d’estat de Primo de Rivera de 1923, quan es van dissoldre totes les institucions democràtiques. Durant la Segona República va tornar al consistori, arribant a ser tinent d’alcalde.

A l’esclatar la guerra civil presidí la secció local de la Creu Roja fins que el 1939 va haver de marxar a l’exili per la seva significació política. Ho va haver de deixar tot enrere per instal·lar-se en un modest habitatge de Molleràs (Vallespir), on va morir el 12 de juny de 1943, quan tenia seixanta-vuit anys.