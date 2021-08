Més espais exteriors

Els reconeguts arquitectes olotins Eduard Callís i Guillem Moliner, de l’estudi unparelld’arquitectes, van rebre una menció del jurat dels Premis d’Arquitectura de les conarques de Girona 2020, en la categoria d’arquitectura, pel seu projecte «Terrasses», amb el qual enllaçaven dos immobles de Sant Esteve d’en Bas situats entre mitgeres, creant-hi nous espais oberts a l’exterior, i afavorint-hi la il·luminació natural i la ventilació creuada. Les integrants del jurat, les arquitectes Maria Rubert de Ventós, Eileen Liebman i Marta Sequeira, a apuntaven sobre aquest projecte que aconsegueix un «hàbil encaix d’un porxo-terrassa comunitari per enllaçar dos habitatges petris entre mitgeres i dotar-los d’espais exteriors amb un llenguatge més lleuger i ornamental». A l’hora de justificar la menció que i concedien, afegien que es tracta d’un «feliç exemple de com el fet d’afegir un espai addicional pot transformar l’experiència d’una llar».

Aquesta transformació de l’experiència de la llar era, al cap i a la fi, l’objectiu últim de l’encàrrec que va rebre l’estudi unparelld’arquitectes, i de la seva proposta d’intervenció. En la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis, Callís i Moliner comencen detallant que «dos forjats cusen les cases de can Man i can Central, a Sant Esteve d’en Bas». I a continuació expliquen que «la primera és la residència de vacances de dues famílies que disposen d’una planta cadascuna», mentre que «la segona representa l’oportunitat d’ampliar l’espai domèstic, dotant-lo d’estances més connectades a l’aire lliure».

Per acabar de definir la situació prèvia a la seva proposta comenten que «les dues crugies de can Central corresponen a la casa originària i a un pati progressivament edificat». En aquesta situació, assenyalen, «s’imposa el buidatge d’aquesta segona per revertir el deteriorament de les condicions d’habitabilitat», de manera que «l’espai alliberat entre les dues cases es forja parcialment amb tres nivells de terrasses. Per un extrem s’obren a sud-oest escalonadament, de l’altre se separen de la façana per deixar un pati d’accés».

Eduard Callís i Guillem Moliner continuen indicant que «el conjunt terrasses-pati és el dispositiu que garanteix il·luminació natural i ventilació creuada a can Central, millorant al seu torn la de can Man. Uns tancaments plegables permeten transformar-les en porxo o galeria en funció de l’època de l’any. Són peces polivalents que constitueixen ara el centre de gravetat de cadascun dels habitatges. La terrassa superior és compartida i disposa de dos accessos independents».

Finalment, els dos arquitectes olotins indiquen que «l’interior de la casa reformada s’organitza en tres bandes. Primer un espai longitudinal paral·lel a la terrassa. L’acompanya un retaule format per una successió de nínxols, un fons porós en el qual s’acomoden mobles i espais de servei. Finalment, al seu darrere se situa l’escala longitudinal que estén l’habitatge inferior a l’última planta i a la terrassa compartida».