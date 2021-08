Medalla d’Argent al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un vi blanc d’un bonic color groc pàl·lid amb un gran potencial aromàtic que li confereixen les varietats de raïms amb les quals ha estat elaborat: Sauvignon Blanc i Malvasia. Destaquen les notes de fruita tropical i fruita confitada amb notes florals, d’espècies i vainilla. En boca és molt atractiu, saborós, glicèric i equilibrat. Llarg i elegant darreregust. Collita manual amb maceració a temperatura controlada. Fermentació parcial en botes de fusta de molt bona qualitat i dipòsit de ciment sobre el seu propi solatge. Combina molt bé amb peixos de la costa a la planxa i carns blanques salsades. Bona harmonia amb llenguado a la meunière. Passepartout és, entre d’altres coses, el cognom del majordom de Phileas Fogg, el protagonista de la novel·la de Jules Verne La volta al món en vuitanta dies.

El celler elaborador: Passe Partout és un celler petit i modèlic situat al Barri Canyelles de Mont-ras, al Baix Empordà. Fou fundat el 2012 per José Luis Díaz Varela, rememorant les seves estades de petit a Monforte de Lemos (Galícia), on els seus avis tenien vinyes per al consum propi i per obsequiar a familiars i amics. Foren els inicis de la idea de tenir en el futur un celler amb ceps nous i la il·lusió de fer-ho de la millor manera possible. El celler va ser distingit el 2017 en els Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona i també en els Premis 2017 Barcelona Building i el 2018 en els Premis Ceramica. A part del vi Passe Partout premiat al concurs Girovi, també hi va rebre Medalla d’Argent el seu vi negre de criança Conde de Camiña 2018. L’objectiu del fundador del celler, de crear vins amb personalitat per satisfer els gustos més exquisits i el compromís d’ell i la seva família d’oferir vins de qualitat i bon gust s’ha vist plenament aconseguit.

Any: 2019

Raïm: Sauvignon Blanc i Malvasia

Graduació: 13º

Preu aproximat: 12,5 €