Tòquio ‘20 s’acomiada

L’esdeveniment esportiu més important i mediàtic del món, superior fins i tot als mundials de futbol, que se celebren igualment cada quatre anys i que al seu torn arrosseguen multituds de seguidors, són els Jocs Olímpics, que han tingut en la present avinentesa per marc Tòquio i altres ciutats japoneses, i que en cloure’s aquest diumenge dia 8 d’agost, tornaran a ser història. La pandèmia provocà l’ajornament d’un any; les mesures de prevenció davant del coronavirus han minvat significativament l’afluència als estadis i altres llocs de competició; però el que ha resultat després de tot ha estat una difusió periodística i televisiva al major nivell, i el món sencer ha pogut gaudir de la festa esportiva per excel·lència.

Ara vindran les avaluacions, anàlisis i estudis sobre les diferents actuacions d’unes disciplines cada cop més tecnificades, i la mirada dels aficionats ja està posada en París ‘2024, Los Angeles ‘2028, i Brisbane ‘2032; mentre que pel que fa als Jocs d’Hivern, a celebrar cada quatre anys així mateix, les següents cites estan programades per a Pequín ‘2022, i Milà/Cortina d’Ampezzo ‘2026.

Quant al món del col·leccionisme, no negarem pas que les emissions, entre unes coses i altres, han reculat d’una forma notable. La inferior presència física de viatgers i d’espectadors; les reduccions de certes mobilitats, d’aforaments i d’activitats esportives i culturals a què estàvem acostumats, han forçat a que les tirades filatèliques, numismàtiques, i d’altres temàtiques icòniques s’hagin hagut de simplificar. Aquesta circumstància, no obstant, no deixa de ser un plus molt a tenir en compte en el col·leccionisme popular i especialitzat, en tant que a menor quantitat i raresa, major demanda i valoració; en el present, però sobremanera de cares al futur.

Volem recordar la Federation Internationale de Philatelie Olympique (reproduïm el nostre carnet nº 532, de l’any 1990); i la Unión Española de Filatelia Olímpica y Deportiva (carnet nº 042, del 1993), el promotor de la qual fou el barceloní Sebastià Sabaté, amb l’entusiasme inclòs d’un altre català destacat, qui fou president del COI durant anys, Joan Antoni Samaranch, alhora un altre extraordinari col·leccionista de segells de la present temàtica. Com observareu, tot un moviment de gent al voltant, des de diferents posicions organitzatives i divulgatives, d’una de les més gratificants activitats humanes, l’esportiva.