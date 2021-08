Després de tants anys es va adonar que havia de fer el pas. Si enlloc se sentia prou a gust per fer de mestre, res millor que obrir la seva pròpia escola. Així podria demostrar l’enorme potencial que té la mainada.

Antoni Gelada Cels és un personatge molt desconegut i sobre el qual queda molta recerca per fer per poder-ne oferir una completa biografia. Malgrat tot, podem aportar algunes dades que fins ara no eren massa conegudes gràcies al fet que cada vegada hi ha més fons d’arxius digitalitzats i disponibles per a la investigació.

Es tenia constància que Antoni Gelada va néixer a Olot el 1789 i que, tot i que va estudiar la carrera de medicina, es va dedicar a la docència. Concretament sobre aquesta qüestió hem pogut localitzar una ressenya signada per ell al Diario Constitucional, político y mercantil de Barcelona el desembre de 1822 valorant un manual per aprendre anglès. Gelada signava el seu article com a professor d’aquella llengua en exercici en un centre que hi havia a la capital catalana anomenat Acadèmia Cívica.

Cal tenir en compte que en aquell moment es vivia l’etapa del Trienni Liberal, basat en la Constitució de 1812 i que aspirava a iniciar un procés d’incipient democratització del país. Ara bé, el 1823 el rei Ferran VII va fer un cop d’estat amb el suport de França i va tornar a recuperar el poder absolut. Tot i això, el monarca va portar a terme algunes iniciatives per mostrar una cara més moderna, com ara l’Exposició d’Indústries Espanyoles. Gelada va participar en l’edició de 1828 presentant un globus terraqüi amb finalitats educatives, que li va merèixer una menció de medalla de bronze segons informava el Diario Balear del 20 de gener de 1830.

El juny de 1834, Antoni Gelada va publicar un article al diari El Vapor anunciant que obria una escola pròpia destinada l’ensenyament inicial i que tenia la seu al número 6 del carrer Blanqueria de Barcelona. Segons explicava a la mateixa informació, basava la seva metodologia en els plantejaments educatius del mestre andalús José Mariano Vallejo, que en aquells moments estava considerat un dels pedagogs més avançats d’Espanya.

A partir d’aleshores, el metge olotí convertit en docent va començar a publicar una sèrie de manuals destinats als seus alumnes: Manual de caligrafía española; Nueva cartilla para aprender la lengua española; Máximas del hombre de bien o de la sabiduría i Bellezas escogidas de las reflexiones de Sturm. En aquest cas es tractava d’una traducció d’un text publicat originàriament en anglès el 1822, obra del sacerdot W. Jones.

Pel que sembla, Antoni Gelada Cels va passar la resta de la seva vida a Barcelona, on va morir el 1845, quan tenia cinquanta-sis anys.