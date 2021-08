El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, Inspai, acaba de penjar online, perquè estigui a l’abast de tots els possibles interessats, el fons fotogràfic que conserva de Miquel Bataller (Girona, 1942-l’Escala, 2020), fotògraf traspassat el mes de novembre, que va mantenir un vincle mot estret amb l’Escala, on tenia una segona residència i es va fer molt popular pels retrats dels seus veïns, però que també va fer fotografies per a publicacions i institucions diverses, entre les quals la Diputació de Girona. És per aquest motiu que entre 2010 i 2011 va fer donació a Inspai d’unes 1.200 imatges que des de llavors han anat seguint el procediment de documentació, digitalització i conservació, que es culmina ara amb la seva posada a disposició de la ciutadania a través d’Internet: «Ell sempre ens va dir que no volia cobrar res per les seves fotografies, que només volia que els interessats hi poguessin accedir», explicava aquesta setmana Natàlia Navarro, escalenca precisament, responsable d’Inspai.

Nascut al barri del Mercadal de Girona, Bataller es va interessar per la fotografia des de jove, i part de la seva activitat professional va estar relacionada amb el món de la imatge, perquè entre 1975 i 1990 va treballar de tècnic a l’empresa Audifilms, dedicada a l’edició de diapositives per a centres educatius. A més, durant més de vint anys va ensenyar fotografia i tècniques de laboratori, i va desenvolupar una intensa activitat com a fotògraf, tant per lliure com col·laborant amb publicacions com Destino, Presència i Revista de Girona, i amb institucions com la Diputació de Girona o l’Ajuntament de l’Escala.

Bona part del seu fons fotogràfic es conserva a l’Arxiu Històric de l’Escala, localitat amb la qual va establir una relació molt especial, encara que també hi ha un miler d’imatges a Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Les responsables d’aquests dos arxius, Lurdes Boix i Natàlia Navarro, respectivament, destacaven en el moment de la seva mort la bonhomia de Miquel Bataller a nivell personal, i la seva professionalitat en l’àmbit fotogràfic, que el portava a classificar i documentar detalladament cadascuna de les imatges que captava, bona part de les quals copiava en paper i regalava a més a les persones que hi apareixien.

A l’hora de descriure el contingut del fons fotogràfic de Miquel Bataller que posseeix, Inspai apunta que «les fotografies de Bataller per a la revista Presència il·lustren actes públics, com la concessió del Premi Prudenci Bertrana i la Festa de Maig de les Lletres Catalanes, celebracions de caràcter popular i les principals transformacions urbanes dels barris perifèrics de Girona, com les ocorregudes a Domeny i Can Gibert del Pla. En el reportatge que va fer l’any 1987 per il·lustrar la memòria anual de la Diputació de Girona, Bataller va retratar el personal i les dependències de la corporació i les principals actuacions dutes a terme pels seus organismes, com l’Institut d’Assistència Sanitària, el Patronat de Serveis Socials, els patronats de l’Àrea d’Ensenyament i Cultura o el Servei d’Obres i Vies, així com dels principals immobles de la seva propietat».

Natàlia Navarro comenta que la feina de documentació del fons fotogràfic de Miquel Bataller va ser molt senzilla, perquè «a ell li agradava molt documentar coses, i era tant fotògraf com documentalista. Feia les fotografies, mirava qui hi sortia, en buscava els cognoms, on vivia, si podia li portava una còpia de la imatge...». En aquest sentit, Navarro recorda que en una de les trobades que van mantenir arran de la cessió del seu fons «em va portar una foto del meu avi al front, durant la Guerra civil, que jo no havia vist mai. Però com que havia sabut que era escalenca, i els meus cognoms, i ho tenia tot tan ben documentat, la va trobar i me la va portar».

Polit i organitzat

Aquesta bona relació personal que van establir, i el fet que el fons de Miquel Bataller ja estigués tan ben documentat d’origen, provocava que Natàlia Navarro es lamentés el passat mes de novembre, quan ell va morir, que les imatges que havia cedit a Inspai encara no fossin a l’abast de tothom a través del web de l’organisme: «La seva donació estava ben ordenada i classificada, i les imatges ja han estat digitalitzades -declarava llavors-, però la pandèmia ha alentit el procés per poder-les posar online». Navarro insistia en aquell moment que Miquel Bataller «era molt polit, molt organitzat, tenia ànima científica i de documentalista. No exagero si dic que el seu és el fons que hem rebut més ben organitzat i documentat».

Va ser en aquells moments, quan comentaven què en farien del seu fons, quan Miquel Bataller va declarar que no en volia obtenir cap benefici econòmic. Com assenyala Natàlia Navarro, «quan es volen utilitzar imatges d’Inspai s’han de pagar unes taxes, però ell insistia que li era igual, que no volia diners, que l’únic que li interessava era que les seves fotos estiguessin a l’abast de la ciutadania».

Una ciutadania que observant les imatges que va captar Miquel Bataller pot veure escenes que ja no existeixen, com ara el pas del Carrilet de Sant Feliu de Guíxols pel centre de Girona, o un mercat de bestiar a la Devesa. N’hi ha d’altres que es mantenen, encara que segurament han canviat força: l’interior de les dependències de la Diputació de Girona, classes d’art al Centre Cultural de la Mercè, turistes a Cadaqués.... «Criden molt l’atenció les imatges en les quals es poden comparar coses que encara existeixen en l’actualitat amb com eren quan ells les va retratat a les dècades de 1970 o 1980, per exemple», comenta Navarro, que posa l’exemple de les dependències de la Diputació: «El canvi és radical».

En els últims mesos s’han accelerat uns treballs amb el fons de Miquel Bataller que es van iniciar en el mateix moment de la donació, amb la conservació de les fotografies, amb la neteja, descripció, documentació i digitalització. Faltava només pujar-les a Internet, posar-les a disposició del públic, un procés que s’ha vist alentit per culpa de les restriccions derivades del coronavirus: «Em sap greu que no veiés el que hem acabat fent, perquè sé que li hauria fet molta il·lusió. Però sí que almenys li vam poder ensenyar com conservàvem les seves fotografies, vam visitar els dipòsits on es mantenen amb temperatura i humitat constants. Va faltar només l’últim pas que ara completem», afegia Natàlia Navarro.