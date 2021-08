Els turcs consideren l’albergínia la reina de les hortalisses, i no els falta raó. En fan receptes exquisides, farcides, al forn, en pasta o amanida, etc. La paraula catalana albergínia -que va passar al francès i a l’anglès, aubergine- ve d’«al badingana», albergínia en àrab clàssic, mot procedent al seu torn del persa. En italià és melanzana, i en napolità -on també se’n mengen moltes, com a Sicília-, mulignana. En català en diem albergínia, aubergínia, esbergínia, aubergina, verginya (l’Alguer), etc. Aquí es fan «a la braja» (brasa) amb pebrots, «a la muragnada» (amb tomàquet), «en verd» (amb all i julivert) a la cassola, omplida, etc. A les Balears n'hi ha nombroses receptes, especialment farcides: de pobre (amb vegetals), amb carn, etc., «en Granada», etc. Al País Valencià es fan a la planxa amb una salsa d'oli, all i julivert, a la cassola, etc.

Les albergínies (Solanum melongena) varen ser portades a la Península Ibèrica pels àrabs: és, per tant, un ingredient antic que tant cristians com jueus varen compartir. També varen arribar a Sicília, però sembla que més tard. El cas és que és incontestable que les receptes més antigues de què tenim notícia són catalanes: apareixen al Llibre de Sent Soví, del segle XIV, que és considerat el primer receptari europeu (i, de fet, a la Biblioteca de Catalunya hi ha un altre receptari, probablement anterior).

La planta és originària de l’Índia, i prospera a tota la Mediterrània. N’hi ha exemplars enormes a Egipte, on és molt consumida, igual que al Magrib, al Líban i Síria -els sirians l’haurien portat a la Península-, a Grècia, a Xipre, a Turquia, a les Balears, a Provença, a Espanya i als Països Catalans. Però és desconeguda en la cuina francesa clàssica: de fet hi va arribar al segle XVII com un ingredient «exòtic», i continua essent-ho. A Anglaterra, els Estats Units, etc. és pràcticament desconeguda.

En la cuina antiga hi ha famoses receptes a base d’albergínies, sovint combinades, de forma exquisida, amb formatge, tal com glossa en un famós poema del Siglo de Oro espanyol Baltasar de Alcázar, el poeta gastrònom nascut a Sevilla, d’origen jueu convers: «Tres coses me tienen preso/ de amores el corazón/ la bella Inés, el jamón/ y berenjenas con queso». Cervantes, al Quixot, fa un joc de paraules entre les albergínies i els àrabs.

Al mercat hi trobem albergínies de mides i formes diverses, de color morat, blanc o barrejat, llargues, ovalades o rodones, minis o gegants, com les que es troben a Egipte. Ham de ser fresques i amb la pell tibant i brillant, a fi que no tinguin llavors.

Les més grans i variades receptes amb albergínies es troben a l’Índia, a Turquia -d’on és l’Imam Bayldi, albergínies farcides- i els països àrabs -on se’n fa un puré, dit mutabal, babaganuj i altres noms-; els jueus sefardites l’anomenen «caviar d'albergínies»-. També a Mallorca i a Nàpols i Sicília, on apareixen també en els plats de pasta: els spaghetti alla norma a l’estil de Catània, els espaguetis a la siracusana, la capunata siciliana, la kapunata de Malta... En un episodi fílmic de Sofia Loren, hi ha un embolic amb uns «maccheroni con melanzana alla siciliana»...

Finalment, a La Manxa s’hi fan unes delicioses albergínies en escabetx, conegudes correntment com «Berenjenas de Almagro». Es troben en pots, gerres, etc. , tant simplement «aliñadas» com «embuchadas» -farcides amb pebrot-. Una recepta pràcticament idèntica es troba al Magrib.