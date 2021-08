Medalla Gran Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un vi negre de criança curta amb un bonic color cirera picota amb reflexos morats. Aroma que recorda la fruita negra molt madura amb notes balsàmiques. La criança en fusta de bona qualitat durant sis mesos li aporta unes notes elegants i perfumades. En boca és ampli, estructurat i atractiu. Elaborat amb raïms de les varietats Garnatxa Negra i Cabernet Sauvignon, que el fan un vi potent i alhora sedós. Procedeix de ceps de vinyes velles de més de 50 anys. Maceració amb les pells durant la fermentació per aconseguir aroma i color. Tot a temperatura controlada a 20 º durant 20 dies. Recomanat per a carns vermelles i formatges semicurats. Molt bona harmonia amb vedella amb bolets de cocció lenta.

El celler elaborador: Celler Gerisena és el nou projecte (avui una realitat) d’Agrícola de Garriguella, una cooperativa tradicional vitivinícola que va començar a caminar fa més de mig segle a l’Alt Empordà, situada a peu de la carretera de Roses. El celler Gerisena ha sabut adaptar-se als nous temps unint passat i present, tradició i innovació, per crear vins d’autor, innovadors i amb personalitat empordanesa. Participa habitualment al concurs Girovi, amb molts guardons per l’excel·lent qualitat dels seus vins, que el situen a primera línia dels vins de l'Empordà. És un centre important d'enoturisme, amb botiga oberta al públic per als seus vins i productes de proximitat. Val la pena fer un àpat al seu restaurant i participar en les visites guiades i tastos dels seus vins. Mereix una visita.

Any: 2019

D.O.: Empordà

Raïm: Garnatxa Negra i Cabernet Sauvignon

Graduació: 14,9º

Preu aproximat: 12 €