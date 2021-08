Ubicat en una de les naus de l’antiga fàbrica Marfà, la més important de l’Estat espanyol en gènere de punt abans de 1936, el Museu de Gènere de Punt de Mataró acull la col·lecció de diferents objectes de la Fundació Jaume Vilaseca (maquinària, indumentària, publicitat, eines i documents), una de les col·leccions de patrimoni industrial més singulars de Catalunya.

Resulta que l’industrial mataroní Jaume Vilaseca i Beltranpetit, juntament amb alguns col·laboradors entusiastes, es van dedicar a recuperar, restaurar, estudiar i classificar tota mena de testimonis materials relacionats amb la indústria del gènere de punt procedents de les indústries o fàbriques que anaven desapareixent per efecte de les successives crisis del tèxtil o per la renovació de la maquinària, amb l’objectiu de crear un museu del gènere de punt a Mataró, que expliqués la història d’aquesta indústria a la ciutat i a tot Catalunya.

Inaugurat el 2015 (la segona planta el 2019), des del punt de vista arquitectònic és un conjunt d’estil manchesterià, construït entre 1880 i 1881, de planta baixa i dos pisos, connectats entre si per uns ponts. La fàbrica integrava tot el procés de producció, des de la filatura a la confecció. Comptava amb 22 bateries de telers circulars i dues màquines de vapor de 100 CV i els seus tocs de sirena marcaven el ritme de la ciutat. Amb una atractiva museografia -guardonada el 2016 amb el primer premi atorgat per l’Associació de Museòlegs de Catalunya al millor «Projecte de creació o reforma integral de museus i equipaments patrimonials» de Catalunya-, que compta amb la planta baixa i dos pisos amb un total de 1.800 m2, es proposa un recorregut seguint un doble fil argumental, d’una banda, el procés de fabricació del teixit de punt, i de l’altra, l’evolució d’aquesta indústria a Catalunya des del segle XVIII fins a l’actualitat.

La planta baixa té un caràcter polivalent, i acull sala d’actes, espais didàctics i espais per a tallers i altres activitats. La mostra de referència, distribuïda en àmbits -dels quals en parlarem més endavant-, és a la planta primera. A la segona hi ha una àrea de reserva museològica i magatzem, que comprèn la zona de treball tècnic i documental per als experts (preparen la difusió de la veu de diferents testimonis orals que formen part de l’arxiu documental), i una altra de visitable que abraça una selecció de peces d’indumentària dels anys 1960 al 1980 en maniquins, una àrea d’exposició de mostraris, eines de taller i laboratori, publicitat d’aquells anys, i una àrea que explica i mostra bona part de la col·lecció inventariada d’elements de calceteria, roba interior, roba infantil i roba de nina, roba de bany i roba esportiva.

mar, muntanya i capital

Hi ha vestigis d’ús d’agulles per cosir pells de més de 40.000 anys. I per filar cotó de més de 20.000. Entre el 6000 i el 3000 ja es filava lli, cànem i llana. La roda de filar va aparèixer a la Xina fa 3.000 anys. Un teler fa anar agulles i fils per produir algun tipus de teixit. El teixit a la plana o tafetà està composat de trama i ordit, però té un problema: no és elàstic. El teixit de malla o de gènere de punt, en canvi, és flexible i elàstic. Va bé per a la roba interior, les mitges i els mitjons.

La màquina de vapor sorgida a inicis del segle XVIII va moure aviat filatures i màquines de teixir. I, sense cap mena de dubte, el primer tren hispànic (Mataró-Barcelona) de 1848, incidí en l’auge del teixit de punt a la ciutat. El 1923 el 63% del gènere de punt de cotó consumit a la península provenia de Mataró. Sabem que les fàbriques s’havien difós per tot el Maresme fins al punt que la Mancomunitat havia creat l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar (1922). Tanmateix, la geografia, el mercat i la clientela van produir certes especialitzacions. Olot excel·lia en la fabricació del gènere de punt de llana, els usuaris del qual eren pagesos i pescadors que es volien ben resguardar del fred. Al Barcelonès, es fabricava gènere de punt de seda, per a una ciutadania més burgesa. Al Maresme, de cotó. A Mataró, el 1957, hi havia 272 empreses dedicades al gènere de punt amb 5.834 treballadors. El 1964 eren 8.358 treballadors. Després vingué la crisi dels anys 80 i el declivi de la indústria catalana del punt, amb la impossibilitat de competir amb el mercat xinès.

L’eix Mataró-Olot i l’autarquia

Tot això s’aprèn al Museu i moltes més coses, entre les quals, el repartiment de certes feines a cases particulars (per exemple, el cosit i acabat per als mitjons o el cèlebre teler manual dit xerric per la fressa que feia) i, sobretot, un fet cabdal. Després de la guerra (in)civil, durant l’autarquia que seguí, no es podia comprar cap mena de maquinària a l’exterior. Això desenvolupà l’enginy de molts mecànics esdevinguts veritables creadors de telers especialitzats en feines diferents, de manera que els telers d’aquells anys avui es pot dir que han esdevingut peces úniques. A Mataró sol, hi havia 150 tallers mecànics especialitzats en telers i, a més a més, els experts es relacionaven amb d’altres de ciutats diferents. Al Museu de Mataró es troben molts telers construïts a Olot, la qual cosa permet deduir l’existència d’un eix de confluència d’experts mecànics entre totes dues poblacions.

El recorregut per la primera planta, que comença amb un vídeo de vuit minuts per situar el visitant, mostra la història tèxtil de la ciutat i proposa una reflexió amb la perspectiva del temps i sobre els esdeveniments del passat i els reptes del present i el futur.

Els altres sis àmbits

L’àmbit 2 de l’exposició es titula «De la fibra a la malla» i explica els processos de fabricació del gènere de punt: la filatura, el tissatge, l’ennobliment del teixit de punt, el disseny, patronatge, tall i confecció de les peces de vestir, els acabats, l’enfornat de planxa, l’aplicació de fornitures, etiquetatge, embalatge i comercialització del producte.

L’àmbit 3, «Els inicis del teixit de punt», mostra els obradors i tallers domèstics del segle XVIII i el pas d’aquesta protoindústria a la localització i producció del punt a Catalunya al segle XIX, així com el pas de la manufactura als primers telers mecànics.

L’àmbit 4 ja està dedicat a la industrialització del gènere de punt, amb la producció de roba interior, mitges i mitjons, amb les innovacions tecnològiques pertinents i l’organització del treball a les fàbriques, on no deixaven de treballar-hi nens i nenes.

L’àmbit 5 es titula «Moda, fantasia i esport» i exhibeix els canvis en les pautes del vestir, la influència de la moda i l’aparició de nous productes així com l’aposta per la renovació tecnològica.

L’àmbit 6, titulat «De l’autarquia a l’expansió del sector», abraça l’impuls a la construcció de maquinària i les necessàries indústries auxiliars per obtenir telers com a peces úniques, com ja hem explicat, fins a la revolució del niló.

L’àmbit 7 i darrer aposta per una continuïtat del gènere de punt del Maresme a partir de l’aposta per la qualitat, la importància del disseny i l’aplicació de les noves tecnologies, per tal que les amenaces per al sector es converteixin en oportunitats.