Maltractaments físics, abusos verbals, infidelitats, alienació parental, dependència emocional ... Són els ingredients d’un episodi qualsevol de la sèrie documental protagonitzada per Rocío Carrasco que en els quatre últims mesos ha posat a prova la consciència i els lacrimals de mig Espanya. Però són també alguns dels materials amb què fa sis dècades es va construir un dels subgèneres més encisadors de la història de la música pop: l’anomenat girl group sound, el so dels grups de noies. Un moviment tan efervescent com fugaç (la seva època d’apogeu va durar tot just quatre anys, de 1961 a 1965) que va elevar a la categoria d’obra d’art el retrat adolescent d’una relació tòxica.

Si en lloc de cançons d’Eurovisió majorment francòfones, «Rocío, contar la verdad para seguir viva» hagués emprat com a sintonia l’He ‘s got the power de The Exciters, la cosa hauria encaixat la mar de bé. Protagonitzat per grups de tres o quatre noies molt joves i majoritàriament afroamericanes, el fenomen girl group va esclatar a l’alba de la dècada dels 60 de la mà de les Shirelles (que el 1961 van col·locar dues cançons en el número u), tot i que comptava amb el precedent de les Chantels, un quintet femení de doo wop que el 1958 ja s’havia tret el cap al capdamunt de les llistes amb Maybe. En els anys següents es van arribar a censar fins a 1.500 grups de noies només als EUA; una dotzena llarga van aconseguir l’èxit i van forjar el que l’eminent crític i historiador Greil Marcus va definir com «la música més bella i acuradament treballada de tot el rock’n’roll». El judici no és exagerat. A la fi i al el cap, cançons com ill you love em tomorrow, el primer número u de les Shirelles, eren el resultat final d’un treball en cadena en què solien intervenir els talentosos compositors pop que treballaven a l’edifici Brill de Nova York ( en aquest cas, Gerry Goffin i Carole King, que en aquell temps eren marit i dona), productors i arranjadors de gran presència (aquí, Luther Dixon, que venia d’escriure cançons per a Elvis Presley i Jimmy Reed) i els millors músics de sessió disponibles. La lletra de Will you love em tomorrow, que revela les inseguretats d’una jove que es pregunta si el seu nòvio la seguirà volent després que tots dos tinguin la seva primera trobada sexual (un tema audaç que va portar a no poques emissores de ràdio a vetar la cançó), dibuixa el terreny en el qual es mourà la immensa majoria de les cançons del gènere: són noies parlant amb noies sobre els assumptes que els preocupen i convidant a altres noies a unir-se a la conversa des dels seus dormitoris.

Problemes de noies

La irrupció del girl group sound marca l’arribada d’una mirada femenina (i sovint adolescent) a la música popular. Per primera vegada, les dones joves ocupen el centre de l’escenari del mainstream, cosa que no tornarà a passar fins a la dècada dels 90, i ho fan per exposar una sèrie de qüestions i inquietuds inequívocament vinculades al seu gènere i la seva edat. El tema estrella és, per descomptat, l’amor. I també el seu revers fosc. Al costat d’exultants celebracions dels goigs de l’enamorament juvenil, amb els cors bategant com locomotores (Be my baby de les Ronettes, He ‘s so fine de les Chiffons, Then he kissed me de les Crystals ...), abunden les cançons que relaten històries bastant més sinistres. En alguns casos, la protagonista es reafirma en la seva voluntat de seguir estimant a un noi que, segons el parer de tots els seus cercles pròxims, és en realitat un tipus molt poc fiable; un exemple elevat és Baby it ‘s you, de les Shirelles. En altres, la noia es troba atrapada en una relació sentimental que s’ha convertit en una presó, com succeeix en Chains, de les Cookies (quan els Beatles van incloure versions de Baby it ‘s you i Chains en el seu primer elapé, el canvi de gènere va alleugerir en bona mesura la càrrega ominosa de les lletres).

És clar que la dependència emocional que confessaven patir les Cookies es queda en un joc de nens a la banda de la toxicitat de la relació que manté la protagonista de He ‘s got the power, de les Exciters (encara que en el quartet militava un home, mantenim l’article en femení perquè les Exciters eren, en gairebé tots els aspectes, un grup de noies). «Ell em fa fer coses que no vull fer / em fa dir coses que no vull dir / i encara que vull trencar amb ell / no puc deixar de dir que l’estimo / i no puc deixar de fer coses per a ell. / Ell té el poder de l’amor sobre mi! ». La cançó, escrita per Ellie Greenwich i Tony Powers, és magnífica (va ser el segon hit de el grup després la bomba de Tell him), però la lletra revela un patró psicològic bastant alarmant. Si hi ha un grup que reflecteix com cap altre el pas de la il·lusió adolescent a l’infern privat són les Crystals.

De la il·lusió

a l’infern

Quan al novembre de 1961 el quartet novaiorquès va gravar There s no other (like my baby), el seu primer senzill per al segell de Phil Spector Philles Records, les noies van acudir a l’estudi directament des del ball de graduació de l’escola amb seus vestits de festa. Poc després van llançar Uptown, una cançó sota la superfície de lliurament romàntica s’intueix ja una realitat problemàtica: un home que rep humiliacions sense fre en el treball es creix quan arriba a la nit a casa i està tot sol amb la seva parella. El desenllaç estava gairebé cantat i va quedar explicitat en el tercer single del grup: He hit em (it felt like a kiss). Ell em va pegar i jo ho vaig sentir com un petó. Una composició tan malsana i malaltissa que mereix una peça part.

El fracàs d’He hit em (it felt like a kiss) va tenir conseqüències. Spector, un maltractador de trets psicòpates que acabaria els seus dies entre reixes per homicidi, va decidir gravar un nou senzill de les Crystals ... sense les Crystals. Les veus de He’s a rebel pertanyen a Darlene Love i les Blossoms, que un temps després publicarien, aquest cop al seu nom, That’ s when the tears start, un altre fabulós relat d’aflicció per culpa d’un oncle xungo. He ‘sa rebel, que es va convertir en el primer número u de les Crystals, va dibuixar un estereotip que faria fortuna en els anys següents: el de el noi dolent i torturat que desperta l’instint de protecció (i els sentiments amorosos) d’alguna jove de bon cor.

Les Shangri-Las, un grup de noies blanques i poc refinades criades en un dur veïnat de Queens, es van especialitzar en aquest tipus de relacions ambivalents i, esperonades pel productor i compositor George Shadow Morton, van portar el gènere a unes cotes d’angoixa i melodrama mai abans vistes. «És dolent però no és malvat», diu del seu nòvio la protagonista de Give him a great big kiss (després de no poder precisar el color dels seus ulls perquè «sempre usa ulleres de sol»). En Remember (walking in the sand) el calavera desapareix i al cap de dos anys (dos anys!) li escriu una carta a la seva núvia dient-li que ha trobat a una altra. A la icònica Leader of the pack (la lletra inclou el memorable dístic «em van dir que era dolent / però jo sabia que estava trist») el conflicte es resol per la via de la mort accidental. I a la devastadora I can never go home anymore, la solista lamenta haver anteposat la passió per un noi que no ho mereixia a la relació amb els pares, que ha quedat definitivament trencada. Una cosa que bé podria haver cantat Rocío Carrasco a casa d’Argentona.