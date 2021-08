Si vols saber quins són els 79 productes guanyadors de la 4a edició del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent visita’ns a: http://www.gironaexcellent.​cat

Peixos Mielgo

Peixos Mielgo, SC

www.peixosmielgo.com

Al mateix temps que mantenen la venda de peix fresc i de productes envasats al mercat de Palafrugell, la tercera generació de Peixos Mielgo col·labora amb l’IRTA. Un dels fruits d’aquesta col·laboració de recerca és aquest brou amb un alt contingut d’omega-3, elaborat amb peix blau de sopa del port de Palamós, all, julivert, ceba de Figueres, oli d’oliva de Puig Macaià, sal i aigua.

Arròs Molí de Pals

Arròs de Pals, SL

www.arrosmolidepals.com

L’arròs integral s’obté a partir de varietats de gra rodó, en què, un cop eliminada la pellofa externa, es conserva la major part del segó de la pellofa, el pericarpi i la pell. Per això, aquest arròs és una font de fibres, vitamines E i del grup B i sals minerals, en què destaquen el fòsfor i el magnesi. L’arròs integral necessita més temps de cocció que els blancs.

Carnisseria-Xarcuteria Pelai

Enric Torrent Navarra

www.pelai.com

Aquesta peça de gelatina d’allioli de 10 cm × 10 cm i de 3 mm de gruix va néixer com una picada d’ullet per donar una lleugera aroma d’allet als filets russos preparats pel Gremi de Carnissers i Xarcuters durant una acció conjunta amb la Fira de l’Allioli de Creixell. La làmina va néixer com una nova forma de presentació de l’allioli. Amb usos infinits per a carns, hortalisses i peix, en què el bacallà té una atracció especial. Des d’aleshores, la carnisseria Pelai, establerta el 1933 a Sant Climent Sescebes, no ha parat d’innovar.