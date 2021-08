Medalla Gran Or al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un vi blanc monovarietal elaborat amb raïm Moscat de Frontignan i d’Alexandria. La verema es realitza a mà i es transporten els raïms de la vinya al celler amb caixes de només 15 quilos per evitar aixafar-los i que comencés una fermentació no desitjada. Un cop al celler els raïms se sotmeten a un premsat suau. L’eliminació d’impureses es fa per decantació i la fermentació alcohòlica es realitza en tines de formigó subterrànies. Un cop vinificat, el vi s’envelleix durant 12 mesos en botes de roure francès de 225 litres. El resultat és un vi de color groc palla amb una aroma exòtica, expressiva i molt atractiva. Notes de flors blanques, de gessamí i d’herbes aromàtiques pròpies de la varietat moscat. En boca és saborós, fresc, equilibrat i complex. Llarg i persistent reregust. Un vi amb capacitat d'envelliment i d’evolucionar positivament durant uns quants anys a l’ampolla. Recomanat per degustar tot sol una mica fresc. Bona harmonia amb plats exòtics i de cuina asiàtica i també amb formatges blaus.

El celler elaborador: Martí Fabra és un celler familiar situat al cor de l’Empordà, a Sant Climent Sescebes. Està regentat per la família Fabra Viñas i té els seus orígens al segle XXIV. Ha estat regentat sempre per la mateixa família. Actualment, Martí Fabra i el seu fill Joan estan al capdavant de l’empresa. Joan Fabra és llicenciat en enologia i ha revolucionat tècnicament l’elaboració dels vins, seguint sempre la filosofia del seu pare de respectar el fruit del raïm i l’elaboració artesana. Produeixen vins negres de gran qualitat i reconeguts al mercat com l'Oratori, Masia Carreras, Vinyes Velles i Garnatxa de l'Empordà. Són pioners en l’elaboració de moscatell dolç de l'Empordà amb el seu famós Masia Pairal de can Carreras, de producció limitada.

Any: 2018

D.O.: Empordà

Raïm: Moscat de Frontignan i d’Alexandria

Graduació: 14º

Preu aproximat: 12 €