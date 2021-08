La cançó més truculenta i compromesa de tot el cànon dels grups de noies dels anys 60 és, sens dubte, He hit em (it felt like a kiss). Gerry Goffin i Carole King la van escriure després que la mainadera dels seus fills, Eva Boyd, els assegurés que les pallisses que li pegava el seu indesitjable nuvi eren en realitat una prova d’amor (sota el nom artístic de Little Eva, Boyd aconseguiria poc després un èxit formidable amb The Loco-Motion, composta per a ella pels seus ocupadors). Sis dècades després, segueix sense estar clar si Goffin, el lletrista, alimentava una intenció satírica quan va il·luminar versos com «si ell no es preocupés per mi / jo no hauria pogut fer-lo enfadar / però ell em va pegar / i jo em vaig alegrar». En qualsevol cas, això és una cosa que el productor Phil Spector ni es va plantejar quan va obligar a les Crystals a gravar la cançó i la va revestir amb uns arranjaments fúnebres i uns cors insidiosos que espantaven qualsevol possible interpretació irònica. Amb la seva malaltissa glorificació de la violència domèstica, la peça era tan pertorbadora que les revistes es van negar a anunciar-la, i les emissores, a radiar. El single es va enfonsar sota el pes de la seva pròpia infàmia i tots els actors involucrats, amb la previsible excepció de Spector, van córrer a desmarcar ràpidament. I, no obstant, He hit em (it felt like a kiss) ha sobreviscut a través dels anys com un cru testimoni de les tràgiques contradiccions que la societat patriarcal pot arribar a imposar a les dones, i en aquesta clau ha estat reivindicada (no sense polèmica) per artistes com Courtney Love, Amy Winehouse, Lana del Rey i la veneçolana Carmen DeLeon, la versió de la qual apareix en la banda sonora d’Una joven prometedora.