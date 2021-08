Enguany fa trenta anys de la primera exposició al Terracotta Museu de la Bisbal. Xavier Rocas, el seu director, explica el recorregut d’aquest projecte arquitectònic i museogràfic ubicat a l’antiga Fàbrica Terracotta de la capital del Baix Empordà. «Un espai dedicat al patrimoni però també un equipament cultural viu i útil per a la Bisbal», això és el que busca ser el Terracotta, un projecte que «s’ha cuit lentament» fins a esdevenir un Museu reconegut tant a nivell gironí com nacional i internacional, entrant a formar part de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica.

Ens situem als anys 70, quan hi comença a haver un interès per recuperar testimonis d’aquesta indústria tan característica de la Bisbal d’Empordà. A l’any 1987, l’Ajuntament fa un pas endavant i compra la Fàbrica Terracotta, que en aquell moment es trobava en desús. «Ja hi havia caliu», recorda Rocas, que explica que en aquell temps al Castell es van fer diverses exposicions per mostrar la ceràmica local i popular d’arreu del país. El 1990 es crea el Patronat del Museu i el 1991 es rehabilita una petita part de la fàbrica i s’obre al públic la primera sala d’exposicions. «Per a mi l’any del trentè aniversari va ser l’any passat! Però no ho vam poder celebrar per la pandèmia», diu el director, fent referència a la commemoració de quan es va fundar el Patronat.

«Tota la trempera inicial es veu afectada en diferents moments», explica Xavier Rocas, recordant als alts i baixos del projecte del Terracotta, que a l’any 2008 es decideix tancar per iniciar, ara sí, la rehabilitació que necessitava. Finalment, l’any 2015 el Museu reobre amb una estructura interna assentada gràcies a la feina feta de portes endins: documentant i posant al dia l’immens fons que disposa i aconseguint subvencions de la Unió Europea per al finançament de les obres, que duren fins l’any 2015, quan el museu reobre les seves portes.

Aquests trenta anys, explica, «han servit per afinar un projecte museogràfic, ordenar el Museu internament, i fer una intervenció arquitectònica molt respectuosa amb l’edifici». I hi afegeix: «Tota la museografia s’ha fet des del Museu gràcies als seus tècnics», posant en valor el treball intern del Terracotta.

El Terracotta depèn de l’ajuda pressupostària de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, un consistori que segons Xavier Rocas aposta pel Museu. «El que volíem era construir no només un Museu sinó un equipament cultural viu i útil per la ciutat, que la gent de la Bisbal entengués que a la part exterior s’hi podien fer coses». I així ha estat. En els 3.000 metres quadrats exteriors -en total n’hi ha 6.000, 3.000 d’exteriors i 3.000 d’interiors-, cada vegada s’hi celebren més activitats per part de l’Ajuntament i entitats de la Bisbal. A més, l’espai ha resultat molt útil en temps de pandèmia, en tant que esdeveniments com el FITM, el Festival Internacional Terracotta Museu, o la Fira de Circ, entre altres, hi han trobat cabuda gràcies a un recinte que es pot controlar i és a l’aire lliure.

A banda de les sales d’exposició permanent, el Terracotta Museu compta amb quatre espais d’exposicions temporals: lasala ‘Gran’, on hi exposen ceramistes reconeguts o locals; la ‘Peixera’, on s’hi ubica la ceràmica contemporània; el ‘Forn’, amb col·leccions de particulars i, finalment; la sala ‘Actualitat’, que està cedida a l’Associació de Ceramistes. La bona relació amb l’Associació de Ceramistes ha dut, precisament, a la propera exposició: «Parant taula», una exposició temporal en la qual productors de la Bisbal que es dediquen a fer vaixelles podran mostrar les seves novetats.

Gràcies a la magnitud de l’edifici de l’antiga fàbrica Tarracotta, el Museu aconsegueix programar una gran varietat d’exposicions. «Abans de la pandèmia vam arribar a inaugurar una exposició cada mes i mig», diu el seu director. A la sala ‘Gran”, s’hi destaquen les exposicions de terrissers com Madola, Claudi Casanovas, Jordi Marcet i Rosa Vila Abadal, Maria Bofill o Jordi Boadé a nivell nacional o bé, a escala local, la Ceràmica Vila Clara o de Can Salamó, a banda de l’exposició actual d’Eusebi Díaz-Costa. A més, des de fa tres anys s’edita un elaborat catàleg per cada exposició, en el qual s’hi ensenya «allò que no es veu mai de les exposicions»: el muntatge, el fotògraf...

Optimisme amb el sector

Rocas és optimista pel que fa al sector de la ceràmica a la capital del Baix Empordà. «Vam passar uns anys d’un cert esgotament, quan la gent se’n va cansar de la típica ceràmica... però ara estem en un moment en el qual la ceràmica torna a ser apreciada pel fet de ser un element versàtil, econòmic i respectuós amb el mediambient».

Tot i això, també assumeix que la situació «no és per tirar coets». «El sector ha canviat, d’aquelles grans indústries com va poder ser la mateixa fàbrica Terracotta que es dedicaven a la ceràmica per revestiment o a l’arquitectura, no en queden tantes», explica. El sector s’ha reconvertit cap a empreses familiars que, segons Xavier Rocas, «es dediquen a la ceràmica aplicada a la cuina, a la vaixella» i treballen per encàrrec de grans restaurants. «Amb un altre volum, segurament, però aquesta cinquantena d’empreses que hi ha d’aquest tipus, van fent, d’una manera callada i discreta», subratlla.

Rocas explica que la «sort» que tenen al Terracotta Museu és que el sector «és plenament vigent». «El Museu no pot ser només un espai de mòmies, sinó que també ha de ser un aparador de la ceràmica actual de la Bisbal, que és ben viva», assegura. Amb això explica que el Terracotta busca el passat i el present, però també té una mirada al futur. «Tenim una nau cedida al Departament d’Ensenyament on hi ha un cicle formatiu de grau mitjà de terrisseria», destaca el director del Museu.

«Aquest grau és la llavor del futur», diu Xavier Rocas. Els alumnes, una dotzena per curs, majoritàriament troben feina en alguna empresa del sector o bé inicien el seu propi projecte. «La situació no és fàcil per ningú, però els joves del grau han anat fent camí», explica Rocas. Aquesta renovació generacional s’ha impulsat no només gràcies al cicle sinó també fruit del treball de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà.

Exposicions i projectes

Actualment, l’exposició central del Terracotta Museu és la d’Eusebi Díaz-Costa, el primer ceramista de la Bisbal a crear, a partir d’una ceràmica popular i tradicional, peces decoratives a partir del període de la Guerra Civil.

Pel que fa a la sala ‘La Peixera’, en aquests moments s’hi pot visitar l’exposició ‘3 NOUS’, de tres ceramistes del cicle formatiu de terrissa que exposen per primera vegada. D’altra banda, a l’espai actualitat, hi ha tota la ceràmica que actualment s’està fent al municipi, comissionada per la mateixa Associació de Ceramistes.

A banda, en aquesta etapa post-pandèmia, els projectes de futur del Terracotta Museu, explica el director, passen per reprendre l’activitat pedagògica amb mainada, que s’ha vist afectada per les restriccions de la Covid-19, així com per l’obertura d’una botiga que «haurà de ser l’aparador de la potència de la ceràmica bisbalenca actual».