L’agulla és un peix blau no massa difós, però de carn saborosa. Com el seu nom indica, té un cos llarguer i prim, amb unes espines d’uns colors blaus i verdosos, amb el ventre i els costats tirant a blanc. No gaire conegut, potser per aquests colors sorprenents, i a vegades fins i tot rebutjat, cosa que és un error. A les Balears se sol trobar més. Arriba a amidar de 30 a 60 centímetres, i fins més -a vegades se’n troben exemplars de 80 centímetres- i pot arribar a pesar més d’un quilo. A les nostres costes se sol trobar a l’estiu, i sobretot a l’agost, que és quan s’apropa a la costa. La seva talla mínima legal de captura és de 25 centímetres. Se sol considerar com no essencial.

Es ven tant fresca com congelada, per ser preparada preferentment fregida, a la graella o al forn. També se’n fan conserves, especialment a Portugal: es troba en llaunes en oli d’oliva, salsa picant, escabetx, etc.

Nogensmenys, la varietat pescada a la costa gironina, l’agulla prima (Belone bellone gracilis) no té gaire interès comercial. Les seves espines tenen un color verdós inusual (a causa de la presència de bilivedina) cosa que desanima molta gent a consumir-ho, encara que aquest color és innocu i és un peix prou saborós.

Es troba, de fet, a tota la Mediterrània incloent les costes africanes, a les costes atlàntiques, de Portugal fins a arribar al Bàltic, i cap al nord, fins a les costes de Noruega; també es troba al Mar Negre. A Anglaterra, per exemple, així com aquí, la seva millor època és entre finals d’estiu i la tardor.

El seu nom científic és Belone belone; hi ha, també, la variant auxini, pròpia sobretot del mar Negre i altres varietats. S’anomena també mula, passamà, aguia (Mallorca), agua (Menorca), aülla...

En espanyol se’n diu aguja, en francès aiguille o orphie (i també aiguillette, poisson cornu...), en portuguès pica, en anglès garfish, o mackerel guide (guia del verat),en occità agulha, en cors bucellula, en gallec agulla (portuguès agulha) i en basc orratza o akula, entre altres noms; gairebé tots ells, com es pot veure, al·ludeixen a la forma del peix.

En alguns llocs fora de la península Ibèrica l’agulla és apreciada fregida, a la brasa, formant part del cuscús a l’estil tunisenc, en escabetx, amb salsa de tomàquet, etc... A casa nostra no és massa estimada. Pot cuinar-se, però, de la mateixa manera que el seitó o la sardina, tenint en compte que és un peix blau. Per tant, també molt bo per als qui els preocupa la seva salut, ja que ajudaria a combatre el colesterol dolent. També se’n fan sopes, mandonguilles i ben fregida, a Mèxic, rep el nom de chicharrón.

El millor temps per consumir-la és a finals d’estiu i a la tardor, quan la seva carn és més greixosa i, per tant, gustosa. Si en troben al mercat, no deixin de menjar-ne. La butxaca, el gust i la salut en diran bé.