Descrita com «la trobada de noves tecnologies més gran d’Europa», la Fira Internacional de Radiodifusió de Berlín és coneguda des de fa molt de temps per mostrar l’últim en electrònica de consum. El 1963, el producte estrella va ser el casset d’àudio, i va ser presentat pel seu creador, l’enginyer holandès Lou Ottens, mort a principis del passat mes de març.

Els cassets van revolucionar els hàbits d’escoltar música, fins llavors limitats als discos de vinil, que eren molt menys manejables. Tot d’una, gràcies a les ràdios dels automòbils i al llegendari reproductor de música de Sony, va ser possible gaudir de la música individualment fora de casa.

A més, poder regravar diverses vegades en el mateix suport va permetre als amants de la música crear i fer circular les seves pròpies compilacions. En l’apogeu de la seva popularitat, el 1989, el casset va vendre 83 milions d’unitats només al Regne Unit. Encara que després va ser destronat, primer pel Compact Disc i després pels arxius digitals (mp3 i mp4), el casset conserva un lloc especial en la història de la tecnologia sonora. Les compilacions eren en realitat l’avantpassat de les llistes de reproducció, i el walkman el precursor de l’iPod.

Tot i que es jutja estètica i físicament inferior al disc de vinil, inventat abans, la cinta de casset està experimentant una mena de renaixement. Per motius sentimentals, però també perquè amb la cancel·lació de concerts permet a artistes menys coneguts obtenir ingressos del seu treball.

Torneu a ‘rebobinar’

En el context d’una pandèmia que ha causat un dany immens a la indústria de la música, el passat 2020 podria passar a denominar-se «l’any del casset». Segons xifres de la British Phonographic Industry (l’associació interprofessional de la indústria discogràfica britànica), l’any passat es van vendre 156. 542 cassets al Regne Unit, un rècord des de 2003, un augment del 94,7% en comparació amb 2019. Icones del pop com Lady Gaga o Dua Lipa han començat a llançar els seus últims temes en cassets ... i s’estan venent com a xurros.

Per a aquells de nosaltres que tenim l’edat suficient per haver conegut les cintes quan eren un suport musical popular, aquest ressorgiment pot semblar sorprenent. Després de tot, fins i tot en els seus dies de glòria, els cassets sempre han estat un mitjà de pobres. No tenien l’atractiu estètic o el toc romàntic del disc de vinil a la funda. Més tard, van patir en comparació amb la facilitat d’ús, la brillantor i la qualitat de so del nou CD. I no hi ha melòman major de 35 anys que no tingui una anècdota horrible a explicar sobre el seu disc o recopilatori favorit, empassat i escopit a l’aire pel reproductor del cotxe o un aparell portàtil. El mateix Lou Ottens considerava «absurda» la tornada d’aquest mitjà reproductor. En la seva opinió, «res podria igualar el so» del nou CD, en el desenvolupament hi va jugar un paper clau. Per a ell, l’objectiu final de qualsevol mitjà d’escolta musical era la claredat i precisió del so, encara que reconeixia la picada d’ullet als oients nostàlgics.

Una qüestió de sentiment

Com a especialista en música popular, no puc evitar preguntar-me si el punt de vista purament utilitari de Lou Ottens no passava per alt un aspecte essencial de la casset i el seu so: el recent ressorgiment de la cultura popular. Després de tot, l’apreciació cultural de la música va molt més enllà d’un debat limitat a la qualitat del so. El nostre amor per la música i els rituals culturals que l’acompanyen són complexos i profundament socials, i no només afecten les nostres oïdes.

El renovat interès actual en el disc de vegades s’explica pel desig de tornar al so de més qualitat del vinil. Però sovint també se li veu com un moviment cultural que torna a un mitjà icònic i patrimonial que les persones poden tocar, manejar i apreciar juntes, a diferència d’un arxiu digital.

Encara que menys emblemàtics, els cassets també representen moments de la història cultural estimats pels amants de la música. A mitjans de la dècada de 2010, com a part del meu doctorat, vaig realitzar un estudi sobre els primers signes del ressorgiment dels cassets en l’indie rock i el punk a Glasgow. He preguntat a músics, segells i fans sobre aquest fenomen. Durant aquestes converses, es va citar com un element motivador el costat material d’aquests objectes, la seva presència física i tangible. «M’agrada posseir coses. Tots estan morint ara, però m’agrada tenir-los», em va dir un fan. «És la meva passió. La música és la meva passió i així és com despesa meus diners».

També hi ha una raó econòmica per al ressorgiment de la cinta. A mesura que augmenten els debats sobre la necessitat de serveis de streaming per remunerar els artistes, els músics independents porten algun temps utilitzant la venda de material físic com a font d’ingressos. Tant per als grups de Glasgow com per als artistes independents d’avui els cassets representen un mitjà realment avantatjós des del punt de vista econòmic en proporcionar un producte físic molt més barat que un disc de vinil, que ha de ser premsat. Com em va dir el gerent d’un segell discogràfic, «tendim a llançar les cançons en cinta perquè és barat de produir, et permet recuperar fàcilment els costos i les bandes poden guanyar una mica de diners amb elles».

Tot i que els motius d’aquests artistes independents tinguin poc a veure amb el recent enamorament dels cassets per part de les estrelles del pop, els dos fenòmens probablement tenen a veure amb el desig de tenir suports d’àudio que puguem tocar en un món en el qual la tecnologia digital i les pantalles són omnipresents. Des del començament de la pandèmia, moltes persones han dit que han sentit una sensació de desafecció davant de la tecnologia digital. No sembla desgavellat suggerir que aquest afany de tenir alguna cosa tangible, sublimat per la nostàlgia d’una era sense Covid, expliqui el ressorgiment del casset d’àudio, gairebé seixanta anys després del seu naixement a Berlín.