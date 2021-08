L’estiu de 1981, els Centres per al Control de les Malalties dels EUA descriuen cinc casos d’«un càncer estrany i mortal» que només afecta homes. Un any després, aquella nova malaltia rep el nom de Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (Sida), que, avui dia, s’estima que ha provocat la mort de 39 milions de persones a tot el món, gairebé 60.000 a Espanya només des del 2000. Aquella plaga que alguns van batejar com a «pesta rosa» per afectar gairebé en la seva majoria homes homosexuals és avui una malaltia crònica amb tractament efectiu, una bona notícia a la qual se suma, quan fa quatre dècades de la seva detecció, l’entrada en Fase III de l’antídot preventiu, un estadi que significa l’inici dels assajos en humans de la injecció.

«Esclar que l’arribada de la vacuna és una bona notícia, però els especialistes considerem que, a curt i mitjà termini, no canviarà gaire la situació, un panorama que de totes maneres difereix molt del que ens trobem quan comencem a tractar els primers casos. Ara existeixen uns medicaments molt efectius amb els quals hem aconseguit frenar les defuncions i convertir en indetectable el virus en sang», confessa un dels majors especialistes espanyols en malalties infeccioses i, també, un testimoni directe d’aquells durs anys en els quals no se sabia com tractar als pacients que arribaven als hospitals.

Per respecte als seus pacients prefereix mantenir l’anonimat, però reconeix que «era duríssim veure com en dos mesos morien nois molt joves sense que poguéssim fer res per ells». Aquells primers malalts perdien fins i tot la visió. «Era una malaltia devastadora», afegeix. Aquells primers anys d’epidèmia van estar marcats pel naixement del que avui coneixem com a activisme en tractaments del VIH, que sorgeix als EUA fruit de la reacció de joves, majoritàriament homosexuals, que veuen com una malaltia desconeguda es propaga de manera incontrolada produint un número molt elevat de morts en aquesta comunitat. «En tractar-se d’una malaltia que afectava només el col·lectiu LGTBI es va menysprear molt als malalts i a més hi havia aquesta estigmatització social que se sofria, en la qual va tenir molt de pes la demonització per part de la religió», explica Alfredo Pazmino, exactivista resident a Tenerife i malalt de VIH.

La mort de l’actor Rock Hudson, el 1985, va acostar la malaltia a l’opinió pública mundial desvinculant-la d’aquella imatge sòrdida amb la qual van pretendre relacionar-la els grups més reaccionaris. La Sida tenia cara i a més era la d’un professional estimat i admirat, un xoc que va suposar, no obstant això, un punt d’inflexió en la lluita contra la malaltia mitjançant recerques, amb els EUA al capdavant.

Les morts no feien més que multiplicar-se i gràcies a la pressió dels activistes estatunidencs s’aconsegueix convèncer a l’Administració de Medicaments i Aliments del Govern dels Estats Units perquè agiliti els processos de desenvolupament i aprovació de fàrmacs, que eren eterns. Així, en 1988 aquesta agència implementa noves regulacions per a accelerar l’aprovació de teràpies prometedores i s’aprova la distribució d’ AZT (Retrovir), el primer antiretroviral que arriba als pacients, però que per la seva toxicitat, especialment l’anèmia, genera un corrent d’escepticisme sobre la seva efectivitat, fins al punt que algunes persones, malgrat tenir-hi accés, decideixen no prendre’l.

Les diferents conseqüències que el virus del VIH generava en l’organisme va jugar també en contra de la ràpida obtenció dels fàrmacs, així que mentre arribaven, es comença a administrar profilaxis per a prevenir infeccions i s’autoritza l’accés primerenc a l’aerosol de pentamidina per a prevenir la pneumònia; un any més tard l’agència nord-americana aprova fluconazol (Diflucan) per al tractament de dues infeccions associades a Sida: la meningitis criptocócica i la candidiasis. La malaltia, mentrestant, continuava incontrolada, amb Àfrica convertida en el nou epicentre global i demostrant que no hi entenia ni de gèneres ni de condició sexual però tampoc de color ni d’estatus social.

Els anys següents es continuen desenvolupant antiretrovirals de la mateixa família que AZT. Cadascun es combinava amb uns altres que batallarien contra les diferents infeccions provocades pel virus, però res d’això va impedir que els anys 90 els hospitals es col·lapsessin de malalts immunodeprimits en tot món. Malgrat l’aparició de nous antiretrovirals, els primers anys noranta són molt durs.

El 1995, amb l’aprovació del primer inhibidor de la proteasa (IP), es produeix un gir radical en el tractament del VIH. L’ús del fàrmac, en combinació amb dues ITIN, aconsegueix reduir la càrrega viral i produir augments notables de CD4. Creix una ona d’optimisme, en la qual es constata la recuperació ràpida de moltes persones amb Sida. Només hi havia un problema: la complexitat de la presa dels tractaments, de fins a tres o més vegades diàries i amb restriccions alimentoses, requereix una gran disciplina i la seva tolerància, així mateix, era dolenta.

La situació va anar desenvolupant-se cada vegada més ràpida i de manera més precisa amb l’èxit reeixit amb la combinació de dolutegravir (inhibidor de la integrasa) i lamivudina (inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid). En l’actualitat s’ha reduït a un únic comprimit. «És una situació impensable en els inicis d’aquesta malaltia i s’ha aconseguit que els pacients infectats tinguin la mateixa qualitat de vida que qualsevol que no ho estigui», explica l’epidemiòleg.

Sobre la vacuna que entra en fase III, diu que, encara que es demostri efectiva en dos o tres anys, «no cura la Sida». «Podria ser que impedís un contagi, però per a això ja hi ha els comprimits», afegeix sobre una campanya que ja inicia el seu assaig amb humans i per al qual s’estan buscant des de fa uns mesos voluntaris, un experiment que sembla no comptar amb massa suport degut als riscos que comporta, ja que per a poder provar el medicament s’haurà de buscar a persones que estiguin disposades a assumir conductes sexuals de risc per a infectar-se i que així es demostri l’efectivitat o no de la vacuna.

L’altra gran novetat és el cabotegravir, un medicament que estarà disponible aquest desembre a Espanya. A diferència dels tractaments actuals que requereixen que les persones prenguin una pastilla cada dia, el cabotegravir és injectable i s’administra en un període de dos mesos, possiblement amb dues dosis. No obstant això, els especialistes diuen que la lluita futura està a accedir al reservori on es manté ocult el virus dins del cos humà, tipus l’intestí i la melsa. Que un medicament erradiqui d’aquests òrgans el VIH sí que seria una veritable victòria i llavors fins i tot es podria parlar de cura.

Fruit de tots aquests avanços, José Martín, nom fictici d’un jove de 23 anys que, com Alfredo Pazmino, té VIH, assegura portar «una vida completament normal», gràcies al tractament. «No hi ha res que no pugui fer, com és el cas d’altres malalties que t’afebleix molt o no pots menjar unes certes coses. Amb les mesures de seguretat normals en qualsevol relació sexual puc fer tot sense risc de contagiar a ningú», explica aquest noi que es va assabentar amb 17 anys -«mai m’oblidaré d’aquell dia, recorda-. Se’m va inflamar un gangli al coll i vaig ser al metge i van pensar que era un càncer limfàtic... Però va resultar ser VIH. Estava amb els meus pares a la sala del metge i em vaig quedar glaçat quan me’n vaig assabentar, però avui dia estic content amb la meva vida», reconeix. «Vaig trigar uns mesos a acceptar que havia de medicar-me per a tota la vida ja que em recordava els meus avis prenent moltes medicacions tots els dies», agrega.