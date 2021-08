Els productes de Girona Excel·lent

Si vols saber quins són els 79 productes guanyadors de la 4a edició del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent visita’ns a: http://www.gironaexcellent.​cat

Mas Alba

Mas Alba 1748, SL

www.masalba.cat

El Mas Alba és una masia del segle XVIII, situada a Terradelles, al municipi de Vilademuls, al Pla de l’Estany, ben comunicat i a prop del mar i de la muntanya. El Babaus és un formatge de llet crua de cabra, de consistència dura i escorça florida, madurat durant tres mesos. Fruit de l’aprofitament del qual de la producció d’altres formatges del Mas, s’elabora a més temperatura i té un sabor molt suau i agradable.

Can Llavanera

Can Llavanera, SL

www.nousdecanllavanera.com

El Fluvià proporciona l’ecosistema ideal per al noguer, per la qual cosa el seu conreu va ser reintroduït a final del segle passat. Actualment, però, s’ha replantat amb dues varietats californianes molt ben adaptades: hartley i pedro. Can Llavanera, mas documentat des del segle XII, conrea 26 hectàrees de nogueres, situades en els termes municipals veïns de Crespià, al Pla de l’Estany, i Cabanelles, a l’Alt Empordà.

Celler Gerisena

Agrícola de Garriguella i Rabós, SCCL

www.cellergerisena.com

La cooperativa agrícola de Garriguella i Rabós dedica trenta hectàrees de les seves millors vinyes velles, amb una mitjana de setanta anys, als vins del seu Celler Gerisena. Tot i que Garriguella és famosa per la garnatxa, el Celler Gerisena presenta un dolç de samsó negre (carinyena) de vinyes velles de muntanya de més de cinquanta anys, que ha criat dotze mesos en bótes de roure i dotze mesos en àmfora de terrissa de terracota no cuita.