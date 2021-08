Medalla Gran Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. Vi negre jove de la collita 2020. Color cirera, amb vora morada per la seva joventut. Aroma primària molt expressiva, amb notes afruitades procedents del raïm madur i de bona qualitat. En boca és molt suau, equilibrat i atractiu. Està elaborat amb les varietats Garnatxa negra i Ull de llebre, respectant la qualitat dels raïms. Presentació en ampolla borgonyesa i etiqueta renovada i molt elegant. És un vi per tastar-lo de seguida, una mica fresc, entre 15 i 18 graus, amb plats lleugers d’estiu com amanides, pasta i carns blanques. Bona harmonia amb costelles de cabrit a la brasa.

El celler elaborador: El celler Marià Pagès està situat a Capmany, un dels pobles que forma part de la ruta enoturística «Camins de Vins». Situat al peu de l’Albera, formant part de la franja entre mar i muntanya, amb murs i cabanes de pedra seca, paisatge propi de la terra. Les parcel·les de vinya que pertanyen a la finca Can Libori, amb més de trenta anys d’antiguitat, s’estenen al llarg de 12 hectàrees al voltant de Capmany. Conreu amb respecte al medi ambient. Les varietats són les tradicionals a la comarca: Garnatxa i Carinyena i també Cabernet Sauvignon i Merlot. En blanques, Garnatxa blanca, Chardonnay i Moscat. El celler participa regularment al concurs Girovi. Aquest any també ha obtingut Medalla de Plata amb el seu vi de criança Taca Negra 2017, i amb el Mar de Lluna blanc especial aromàtic. Les seves Garnatxes de l’Empordà, tant les joves com les reserves, són d’excel·lent qualitat i elaboració artesanal. És un dels cellers històrics de l’Empordà, distingit per la Cambra de Comerç de Girona i pel Departament de Comerç de la Generalitat en reconeixement a la seva activitat mercantil documentada des de l’any 1877.

Any: 2020

D.O.: Empordà

Raïm: Garnatxa negra i Ull de llebre,

Graduació: 13,5º

Preu aproximat: 6 €