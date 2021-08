Podem establir els següents tipus de conserves a base de fruita: melmelada, confitura, almívar (fruites en almívar), compota, dolç de fruites, gelea (en anglès jelly), chutney, marmelade (terme anglès que es refereix a la melmelada o confitura de taronja). Melmelada, segons la legislació espanyola, és la conserva amb fruita fresca i una proporció de sucre de ½ a ¾ parts del total. Pot tenir textura batuda/cremosa o amb trossets, tot i que el més corrent és que s’hagi passat per la batedora. Solen ser menys espesses i menys ensucrades que les confitures. La Fageda, per exemple, fabrica de les poques melmelades amb trossets de fruita, tallada a daus, i són excel·lents.

En la confitura els trossos de fruita són més grossos. Fins i tot hi ha les confitures (o fruites confitades) de fruita sencera suspesa en un almívar que fa que sigui més gran la proporció de sucre: 1:1 i fins i tot 1,5:1. És, en general, un producte més espès i dolç que la melmelada, però no sempre és així. El cert, però, és que ara es fan confitures amb menys proporció de sucre, i algunes sense sucre (amb sucs de fruita). Una de les millors confitures és de la marca francesa Bonne Maman, amb bona relació qualitat-preu, que es troba aquí. Tradicionalment, s’han fet confitures d’albercoc, préssec, pruna, figa, tomàquet i meló i síndria -una de les meves preferides, ara difícil de trobar-, de fruites vermelles, com cireres o maduixes, móres, etc.

Quan la fruita es conserva sencera (si és petita) o en trossos en un xarop de sucre tenim la fruita en almívar. Per exemple, per fer préssecs en almívar fem servir 1 quilo de la fruita, 250 grams de sucre i 1 litre d’aigua. A Mallorca són tradicionals els albercocs en almívar, que es fan servir de guarniment de les coques d'albercocs o d’albercocs i sobrassada, ambdues una autèntica delícia.

La compota és bàsicament fruita cuita, sense més. S’hi afegeix poc sucre o fins i tot gens. Les compotes requereixen fruita amb una polpa més carnosa i per això especialment pomes, peres i, opcionalment, prunes, solen ser susceptibles de fer compota. Se sol presentar en forma de puré. La paraula ja apareix, en català, al segle XVIII. La compota més popular, que serveix per guarnir plats salats, és la de poma, i sol ser d'origen alemany, i es troba al nostre país (Aldi, Lidl...). També se’n deia composta en els textos antics dels adroguers catalans.

El dolç de fruites és puré de fruites que es couen en un almívar lentament durant força temps fins que estiguin molt concentrats. El codonyat és l’exemple més conegut d’aquest tipus d’elaboració. El dolç de fruita és molt sòlid i es pot tallar enfront de la compota, que és més untuosa. Al País Valencià hi ha un dolç de taronja tradicional, deliciós, però que s’assembla a una melmelada.

A diferència de les melmelades, les gelees són transparents i sòlides perquè s’elaboren amb el suc o la infusió de les fruites que posteriorment es cola. Tenen aparença de gelatina de colors i exigeixen menys cocció que les melmelades. Una de les gelees tradicionals de Catalunya és la de codony.

El chutney és una salsa agredolça que combina verdures i fruites amb diferents espècies. És d’origen indi, i va ser difós pels britànics.

El Museu de la Confitura, situat a Torrent, al Baix Empordà, és una creació de Georgina Regàs: té la més àmplia referència de confitures de tot el país. Aquest museu segueix la distinció que fan els anglesos, que també està aprovada per un decret de la Unió Europea de l’any 1995: aquesta distinció anomena melmelada (marmelade) a l’elaboració que es fa amb cítrics i en canvi confitura la que es fa amb la resta de fruites i verdures.