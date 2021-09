El país estava desfet i la ciutat semblava adormida. Calia trobar la manera de reactivar la flama d’altres temps, o si més no, intentar que no s’apagués del tot; per això li va semblar que des del Casino podia fer feina.

Antoni Guasch Teigell va néixer el 1890 a Riudecanyes (Baix Camp). Tot i això, va viure bona part de la seva vida a Figueres. Va ser cosa de l’atzar, perquè a l’hora de fer el servei militar fou destinat a l’Empordà i allà va conèixer una modista anomenada Carme Darné, amb qui es va casar.

Tot i que Guasch havia estudiat magisteri va preferir obrir una botiga de vins. Però no es va conformar amb això i va començar a fer d’empresari teatral. Juntament amb Miquel Bech es van encarregar del Teatre Municipal de Figueres. A més, també portaven companyies d’art dramàtic i sarsuela, que actuaven a diferents localitats de la demarcació.

El 1935, Guasch en solitari va aconseguir guanyar la subhasta de l’arrendament del Teatre Municipal de Girona per 20.350 pessetes i amb el compromís de reparar la teulada de l’edifici el primer dels cinc anys que havia de durar la concessió. Teòricament el lloguer s’havia d’acabar el 1939, però amb l’esclat de la guerra aquell projecte va quedar estroncat.

Amb la imposició del franquisme, Guasch va centrar la seva activitat a Figueres, on va tenir un paper fonamental en el teixit cultural de la ciutat. El 1954 va ser nomenat president del Casino Menestral. De seguida va ser crear l’Agrupació Cultural del Casino, que va servir de plataforma per iniciatives molt importants de la localitat. El 1956 va començar a organitzar la Festa de la Poesia i, cinc anys més tard, la Fira del Dibuix i de la Pintura. També va ser el 1961 quan, sota l’empara del Casino, va posar en marxa l’Escola de Pintura i Dibuix, dirigida per l’artista Joan Sibecas. Així mateix, va fer mans i mànigues per reobrir l’Escola de Música, que ja havia funcionat en temps precedents. La direcció d’aquell organisme va anar a càrrec de la pianista Camil·la Lloret.

A més, no va oblidar el món de l’escenari i va auspiciar la creació d’una secció teatral. Això va possibilitar el creixement de l’Agrupació Teatral Arlequín, una companyia formada per amateurs però de molt nivell. Gràcies a totes aquelles iniciatives el Casino Menestral va recuperar el tremp d’abans de la guerra.

Antoni Guasch Teigell va deixar la presidència de l’entitat el 1963 i va morir el 1974, quan tenia vuitanta-quatre anys. El gust per la cultura ha continuat corrent per les venes de la seva descendència. La seva filla va ser la poetessa Carme Guasch i els seus néts Sílvia i Toni Soler també s’han dedicat a les lletres i el periodisme.