Promoguda per l’Obra del Ballet Popular, l’any 1960 naixeria a Girona la primera edició de «Ciutat Pubilla de la Sardana». Tal proclamació, atorgada any rere any a diferents poblacions catalanes, clogué l’any 2011 a Organyà. Aleshores, la Federació Sardanista de Catalunya, juntament amb l’Obra del Ballet Popular i la Unió de Colles Sardanistes, acordarien de continuar amb l’exitosa celebració, tot i que sota una altra denominació, la de «Capital de la Sardana», essent l’any 2013 Arenys de Munt, el primer municipi amb la nova titulació.

L’1 de maig d’enguany, Sant Feliu de Guíxols restà proclamada oficialment com a Capital 2021, quan ja hi havia d’haver estat la temporada passada, però per culpa de la pandèmia del coronavirus s’hagué d’ajornar. Així doncs, la capital ganxona està celebrant durant aquests mesos, sota l’organització de l’Agrupació dels Amics de la Sardana i la col·laboració municipal, i amb una prevista cloenda per a l’actual setembre, tot un seguit d’actes commemoratius d’homenatge a la dansa per excel·lència del país, un programa al qual, amb tot l’honor i dedicació, s’hi afegeix l’Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de Sant Feliu, per a la qual avinentesa ha triat com a tema d’honor del butlletí/revista i de l’exposició, ni més ni menys que la Sardana.

Us mostrem la portada de l’esmentada publicació anual, en la qual l’entitat local dels col·leccionistes ensenya després de la corresponent salutació del president, Amado Sàbat, els següents escrits i treballs divulgatius: La capital de la Sardana, per Xavier Romero; Història de l’Agrupació d’Amics de la Sardana, per la seva presidenta Dolors Puig; Objectes numismàtics, d’Emmanuela Vecchiatti; Miniatures mitològiques, de Pere Masferrer; Camps francesos de refugiats, per Xavier Andreu; Inicis de la correspondència a Puerto Rico, de Marc Peyrecabe; i La Sardana en la Filatèlia, d’Enric Cardoner i Ramón Puig.

Per la seva banda, l’exhibició torna a tenir per marc la quarta planta del Monestir de la ciutat, amb entrada gratuïta i on es procedirà a la inauguració el dissabte dia 11 a les 10 del matí, restant oberta al públic fins al dia 25; amb estafeta postal el dia 18, on s’hi podran obliterar tota mena d’efectes filatèlics amb el mata segell especial, inclosos els sobres de l’exposició i el segell personalitzat d’aquesta XXXI edició. Per avui, dia 5, hi ha prevista la Trobada de Plaques de Cava, que tindrà lloc a la placeta de Sant Joan.