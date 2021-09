Medalla Gran Or al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un cava Brut Nature Reserva 2017, elaborat exclusivament amb raïms conreats a Blanes, recuperant la seva llarga tradició vitivinícola. De color groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Aroma molt agradable que recorda la fruita blanca i els cítrics, amb l’elegància que li proporciona el raïm Malvasia junt amb la Pansa Blanca, varietat tradicional a la comarca i que forma part del «cupatge» del vi base utilitzat per la seva elaboració. En boca és molt suau, atractiu, amb una fina bombolla i acidesa que el fan fàcil, deliciós i divertit. Si el vi comença a la vinya, aquest cava elaborat exclusivament amb raïms de Blanes representa la recuperació d’una tradició que no es podia perdre. Fan una agricultura de precisió, amb un seguiment pam a pam seleccionant les millors plantes i els millors raïms per a la seva producció limitada. La verema es fa manual quan els raïms estan en el seu moment òptim. Està acollit a la D.O. Cava. Recomanat per degustar una mica fred -no glaçat- com a aperitiu i a totes hores. Molt bon company de taula per a mariscades, closca i peix de roca de la llotja de Blanes. Presentació amb una etiqueta de disseny inspirada en l’obra de l’artista blanenca Laia Bedós. Totes les etiquetes estan impreses amb paper de pedra que no necessita fusta ni aigua per la seva producció.

El celler elaborador: Ses Vernes, situat a Blanes, poble pioner en l’elaboració de vi espumós a la península Ibèrica, fou impulsat el 2004 per la família Polls-Saura per a la recuperació d’unes antigues vinyes a la finca Torrent de Ses Vernes, a la contrada dels Tres Turons, un paratge sorprenent envoltat de bosc i refrescat per la brisa del mar. Un cava molt nostrat que cal conèixer i donar-li suport. També elaboren un cava rosat amb el nom Vinya de Rosa, amb Garnatxa negra i Monestrell, de producció artesanal i limitada. Habitualment participen en el concurs Girovi, on resulten guardonats any rere any per la seva qualitat.

Any: 2017

D.O.: Cava

Raïm: Malvasia i Pansa blanca

Graduació: 12,5º

Preu aproximat: 15 €