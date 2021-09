Durant el Paleolític, l’espècie humana vivia de recol·lectar fruits silvestres i de caçar. L’aparició del foc i el fet de saber utilitzar-lo abans d’arribar al Neolític va implicar un gran canvi en la qualitat de vida i en l’alimentació dels nostres antecessors. La cel·lulosa de les tiges i fulles i la carn crua eren molt més indigestes. Passades pel foc es podien mastegar i digerir millor, a més, també se n’eliminaven els paràsits i bacteris perjudicials per a l’organisme. Aquesta és la cuina de les dones, el caldo o olla universal, en el qual s’aprofita tot, fins i tot els ossos.

Els estudis antropològics ens indiquen que el canvi en l’alimentació va permetre als homínids d’evolucionar, augmentar el volum i desenvolupar el cervell i això els va fer ser hàbils amb les mans i aprendre a comunicar-se. Segons Faustino Cordón, el llenguatge deriva de l’alimentació (Comer hizo al hombre). Actualment tenim diversos estris que ens permeten de cuinar amb escalfor i diverses tècniques culinàries que confereixen un gust i una textura diferent a cada plat.

Hi ha una tècnica que ha donat caràcter i personalitat pròpia a la gastronomia catalana: el sofregit. De totes maneres el sofregit català és diferent de l’espanyol: aquest sol ser molt més atomatat. És el «sofrito Solís», que solia fer servir Ferran Adrià, seguint la cuina familiar andalusa. En l’anunci de «Sofrito Gallina Blanca», empresa que s'ha dedicat especialment a espanyolitzar la nostra cuina, es veu perfectament que és una salsa de tomàquet amb una mica de ceba «pochada».

Sofregir vol dir passar lleugerament per oli un producte. El típic sofregit català es fa amb ceba i tomàquet i, opcionalment, all, pebrot, vi, etc. i és la base de molts plats. Es fa posant oli d’oliva que cobreixi lleugerament el cul del recipient (paella o cassola). S’hi afegeix la ceba tallada, picada o ratllada i es deixa daurar sense perdre-la de vista. S’hi tira un grapat de sal amb els dits. Després s’hi afegeix el tomàquet ratllat, si pot ser sense llavors ni peles. Es retoca de sal, s’hi tira una culleradeta de sucre -opcional; a l’estiu els tomàquets no són àcids- i, si es vol, un raig de vi blanc, vermut o vi ranci. Es deixa reduir fins que el tomàquet canvia de color, perd l’aigua i es fa una salsa més espessa, és a dir, es confita. Confitar també pot ser el nom d'aquesta tècnica. Els espanyols solen fer servir la paraula «pochar», del francès «pocher», i molts cuiners catalans, malauradament, els imiten.

El sofregit es pot fer amb l’oli on abans s’han fregit lleugerament trossos de carn per fer, per exemple, els macarrons i altres plats.

Hi ha sofregits només amb tomàquet, com el de la Paella valenciana o només amb ceba, com el de l’arròs negre de Palafrugell. A la regió de l’Ebre, els sofregits, amb nyora o pebrots de romesco, se solen picar al morter en cru i després es tiren a la cassola en oli roent.

El sofregit és el pas previ per fer algunes sopes -per exemple la de tomàquet o sofregit- i plats bullits com alguns de valencians, els estofats -per exemple les faves a la catalana-, els fideus a la cassola, els arrossos i la majoria de guisats.

A les Balears hi solen afegir sobrassada, i altres ingredients són possibles: pebrot, all, julivert, nyores, etc. També porros, o escalunyes, però són més aviat opcions dels cuiners. Antigament els sofregits es podien fer amb llard (greix, saïm, sagí valencià, sèu...).

Quan no estem als temps estivals és possible fer servir, amb avantatge, un doble concentrat de tomàquet (recomano la marca Aïcha, que es ven a les botigues marroquines).

En altres cuines hi ha tècniques similars. Per exemple en la italiana el battuto -all, ceba o escalunya, porro, api, pastanaga-...

EL SOFREGIT és la base de molts plats de la cuina tradicional catalana i admet, al costat de la ceba i la tomata altres ingredients, com els alls i el llorer que es poden veure a la imatge. F