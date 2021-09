Medalla Gran Or al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. Vi negre jove de la collita 2020. De color cirera de capa baixa. Aroma primària (procedent del raïm) que recorda la fruita negra fresca i el raïm madur. Records d’anisats i fruits secs que procedeixen del contacte amb les seves mares. En boca és un vi jove i llaminer fàcil de beure i per repetir. Tanins ben integrats i amables. És un d’aquells vins que em fan recordar el que bevia el meu avi amb porró, ben fresquet perquè el tenia en una galleda amb aigua del pou. Està elaborat amb Lledoner negre i una aportació del 15% de Lledoner roig. Maceració mitjana, fermentat en dipòsits de ciment i criança durant quatre mesos en contacte amb el seu propi solatge i trossos de fusta de roure que li proporcionen un «bouquet» molt elegant. Recomanat per a plats lleugers d’estiu. Bona harmonia amb pa amb tomata i botifarra negra a l’ombra d’un pi a prop del mar. Es presenta en ampolla Rhin baixa i etiqueta molt atractiva i camperola d'un boletaire al mig del bosc.

El celler elaborador: El Celler Cooperatiu d’Espolla, situat a la carretera de Roses a Espolla, a l’Alt Empordà, és una de les empreses vinícoles amb més llarga tradició a la comarca. Fou fundat l'any 1931 per un grup de viticultors que volien millorar la qualitat dels seus productes i comercialitzar-los degudament. Ha fet compatible el manteniment d'un esperit tradicional en el conreu de la vinya i l’elaboració de vins amb la incorporació progressiva de les millores tecnològiques més avançades. Des de fa uns anys, amb la renovació del seu departament tècnic, dirigit pel jove enòleg Pau Albó, ha situat els seus vins a l’altura que per la seva història i personalitat es mereixien. Habitualment participa al concurs Girovi amb molt bones puntuacions. Aquest any també ha estat guardonada la seva Garnatxa d’Empordà, Solera 1931. Mereix una visita el seu celler modernista dissenyat per Pelai Martinez a l’estil de l’obra de César Martinell a les comarques tarragonines.

Any: 2020

D.O.: Empordà

Raïm: Lledoner negre i Lledoner roig

Graduació: 14º

Preu aproximat: 11 €