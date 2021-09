És un vi escumós de qualitat elaborat pel mètode tradicional a la Terra Alta. És de color groc pàl·lid, amb una bombolla ben integrada i molt fina, gairebé imperceptible visualment. Aroma molt intensa que recorda les fruites cítriques com la llima, amb notes més madures de mandarines en conserva i records de vainilla i notes balsàmiques. El llarg temps de repòs a les caves amb els seus llevats li confereix una aroma característica. En boca, la garnatxa (majoritària en el cupatge del vi base) el fa elegant, directe i atractiu. La nota refrescant convida a tastar-lo. El macabeu i la parellada completen la composició del vi i li proporcionen la finor encisadora que ens brinda aquest cava. La criança durant 36 mesos en rima li confereix un estil propi i aquestes bombolles tan especials. Ideal com a aperitiu ben fresc. Molt bona harmonia amb formatges grassos i arrossos cremosos. El seu equilibri en boca el fa un escumós molt versàtil, idoni per acompanyar propostes gastronòmiques de nivell alt com llagosta i llagostins acompanyats de salses suaus. Presentació amb una etiqueta molt elegant que realça la qualitat d’ aquest escumós excepcional.

El celler elaborador: Les Vinyes del Convent està situat a Horta de Sant Joan (Tarragona). A la Edat Mitjana, l’Orde del Temple va estendre el cultiu de la vinya i la cultura del vi a la comanda d’Horta. Buscant entre els seus terrenys més privilegiats, van triar el de La Senyoria, que dona nom a aquest seu nou escumós. Està emparat per la Denominació d’Origen Terra Alta. Ha estat guardonat amb Medalla d’Or al Concurs Internacional de Grenaches du Monde de l’edició de 2020.

Any: 2019

D.O.: Terra Alta

Raïm: Garnatxa, Macabeu i Parellada

Graduació: 12º

Preu aproximat: 16,50 €