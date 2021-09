Medalla d’Or en el tast a cegues al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2020, que el situa com el més ben puntuat del Pla de Bages i al pòdium dels millors vins negres joves de Catalunya. És un vi de color vermell porpra que expressa la seva joventut. Aroma molt atractiva i potent amb notes primàries procedents del raïm i que recorden la fruita negra madura com les prunes, les fruites de bosc i els mateixos raïms collits en el seu moment òptim de maduració. El seu pas per boca és sedós, vellutat i golós. Un vi jove i concentrat però alhora fluid i elegant. Està elaborat amb Cabernet Sauvignon (des de fa molts anys molt ben arrelada al Pla de Bages i que li aporta estructura) i amb les varietats tradicionals de la comarca Mandó i Sumoll, que fan un cupatge molt encertat, aconseguint una suavitat i una acidesa que és l’equilibri dels vins de molt bona qualitat. Molt adequat per beure’l sol, una mica fresc i amb una copa gran per fer un bon examen organolèptic i gaudir de la seva aroma i sensual pas de boca. Recomanat per a plats de carns guisades, poc condimentades per respectar les excel·lències del vi. Vi molt ben valorat en diferents concursos pels bons aficionats, que el ressenyen a primera línia dels vins negres joves de Catalunya.

El celler elaborador: Can Serra dels Exibis Viticultors està situat al municipi de Navàs, recuperant l’activitat de la vinya i la tradició d’una finca situada al nord del Bages, en el marc de l’impuls que la D. O. Pla de Bages dona a les varietats locals. Recuperar el patrimoni vegetal de la comarca és una de les raons de ser d’Exibis, i alhora estimar les varietats internacionals que es van establir a la comarca en la dècada dels 80. Sobre els seus vins, el mateix celler Exibis explica que «són singulars i volen ser un homenatge a tantes i tantes famílies que van treballar la vinya, van construir les parets de pedra seca, les barraques de vinya i fins i tot que fa 500 anys van picar els cups o tines directament a la roca, on altre cop tornem a vinificar, recuperant així també aquest patrimoni. De la mà del nostre enòleg Joan Soler, elaborem vins que representen la nostra història i el nostre futur».

Any: 2020

D.O.: Pla de Bages

Raïm: Mandó, Sumoll i Cabernet Sauvignon. Graduació: 14º

Preu aproximat: 10 €